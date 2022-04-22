Eriyen kar suları köprüyü yıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eriyen kar suları köprüyü yıktı

İhlas Haber Ajansı - Celal Dilsiz - Yerel
 - Güncelleme:

Eriyen kar suları köprüyü yıktıERZURUM Erzurum'un Aşkale ilçesinde eriyen kar suları köprüyü yıktı.

AŞKALE, ERZURUM (İHA) - Eriyen kar suları köprüyü yıktı

ERZURUM Erzurum'un Aşkale ilçesinde eriyen kar suları köprüyü yıktı.

Aşkale'nin Çiftlik Köyünde kar sularının erimesiyle debisi yükselen dere köy yollarını birbirine bağlayan köprüyü yıktı. Dün akşam sabaha kadar artan kar suları neticesinde uçan köprü, Erzurum Büyükşehir ve Aşkale belediyesi ekipleri tarafından yeniden kullanılabilir hale getirilmeye çalışılıyor. Aşkale Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz - Yerel

Çiftlik, Erzurum, Aşkale, kar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title