Erimeye başlayan kar suları barajlara bereket oldu Doğu Anadolu Bölgesinde kış mevsiminin kurak geçmesi ve yeterli yağışın olmaması nedeniyle debisi düşen nehirlerde, baharla birlikte karların erimeye başlaması ile su seviyesi, yeniden yükselmeye başladı.

Erimeye başlayan kar suları barajlara bereket oldu

ERZİNCAN - Doğu Anadolu Bölgesinde kış mevsiminin kurak geçmesi ve yeterli yağışın olmaması nedeniyle debisi düşen nehirlerde, baharla birlikte karların erimeye başlaması ile su seviyesi, yeniden yükselmeye başladı. Karların erimesiyle Erzincan'daki barajlarda doluluk oranı arttı.

Bahar ayında Doğu'da dereler, nehirler coşkun akmaya başladı. Erzurum Dumlu Dağı'ndan doğan, Erzincan'dan geçerek Murat Nehriyle birleşip Fırat Nehri'ni oluşturan Karasu Nehrinin artan su seviyesi çiftçilerin yüzünü güldürdü. Kurak geçen kış mevsiminde su debisinin düşmesiyle ortaya çıkan nehir yatağındaki adacıklar da yeniden sular altında kalmaya başladı.

Doğu Anadolu'daki arazilere can veren nehirlerin artan su seviyesi barajları da doldurdu.

Ağrı Diyadin'den kaynayan Murat Nehri ve Erzurum Dumludağ'da kaynayan Karasu Nehri, Erzincan'dan sonra Elazığ il sınırlarında birleşerek Fırat Nehri'ni oluşturuyor. Fırat Nehri Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa il sınırını belirledikten sonra Suriye, daha sonra Irak topraklarına akarak Irak'ta denize uzak olmayan bir noktada Dicle Nehri ile birleşip Şatt'ül-Arab'ı oluşturup Basra Körfezi'ne dökülüyor.

"Karların erimesiyle Erzincan'daki barajlarda doluluk oranı arttı"

Havaların iyice ısınmasıyla doğanın yeşerdiği Erzincan'da dağlarının yüksek kesimlerindeki karın erimesi ve yağmur yağışıyla beraber barajların doluluk oranı arttı.

Erzincan Barajı yüzde 60, Tercan Barajı da yüzde 65 su doluluk seviyesine ulaştı. Tarımın yaygın olduğu Erzincan'da barajlardaki su seviyesinin artması çiftçiyi mutlu etti.