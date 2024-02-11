Erciyes Kayak Merkezi Hafta Sonu Turist Akınına Uğradı

Türkiye'nin kış turizminde önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Erciyes, hafta sonunu dolu dolu geçirdi. Binlerce kayakseverle dolan Erciyes'te teleferik sırasında da uzun kuyruklar oluştu. Konya'dan Erciyes'e kayak yapmaya gelen Emine Yılmaz, "Kayakta ilk deneyimim. Bugün ikinci günüm. Dün biraz pratik yaptık. Erciyes'i çok beğendim. Burası hafta sonu olması nedeniyle çok yoğun. Herkesi bekleriz" şeklinde konuştu.

Kayakseverlerden Hüseyin Gül de, "Erciyes Kayseri'de en güzel eğlence merkezi. Pazar günleri buradayım. Biz genelde snowboard kayıyoruz ve tavsiye ediyoruz. Kar biraz az ama buna rağmen yine de eğlenceli" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ