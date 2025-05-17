Endüstriyel Mutfak Dünyası, Türkiye'de Buluşuyor

Endüstriyel Mutfak Dünyası, Türkiye'de Buluşuyor
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Endüstriyel mutfak sektörünün önde gelen isimleri, 27-31 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek büyük fuarda 400'den fazla firma ile bir araya gelecek. Sektör liderleri, Türkiye'nin gastronomi alanındaki potansiyelini ve uluslararası ticaretin geleceğini vurguladı.

Endüstriyel mutfak dünyasının devleri, gastronominin merkezi Türkiye'de buluşacak. 50'den fazla ülkeden toplam 400 katılımcı firma 27-31 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da bir araya gelecek.

Bu buluşmanın sektörün gücünü dünyaya göstermesi açısından da son derece önemli olduğunu belirten Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Bekir Topuz, Türkiye'nin kalite, lokasyon ve ürün çeşitliliği açısından dünyada çok farklı bir yerde olduğunu belirterek, "Rusya-Ukrayna arasındaki muhtemel bir barış ve Suriye'deki gelişmeler üzerine çok iyi bir yıl geçireceğimizi tahmin ediyoruz. Dijitalleşmenin de gelişmesi ile fuarlara ilgi giderek artmaya başladı. Şu anda datalarımızda 110 farklı ülkeden 18 bin firmanın bilgileri yer alıyor. Bu sene bin 200 kişiyi Türkiye'ye çağırmak için masraflarını ödemeye değer bulduk. Hindistan'dan Küba'ya, Kolombiya'dan Güney Afrika'ya kadar çok farklı ülkelerden alım heyetleri getiriyoruz. Bunların haricinde masraflarını kendi karşılayıp gelenlerle birlikte 5 bine yakın yabancı katılımcı bekliyoruz. Fuarı toplamda 35 bin kişinin ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz. Geçen seneye göre Amerika, Rusya ve Mısır bölgesinden ciddi bir artış var. Sektör olarak yüksek sezona girdik. Önceki aylarda alınan siparişlerin yüklemesi yeni yapılmaya başladı. Biz endüstriyel mutfak tarafında bir sıkıntı görmüyoruz ve özellikle yılın ikinci yarısına yönelik olarak çok umutluyuz. Yıl sonunda da geçen seneye göre yaklaşık yüzde 10'luk bir artış yakalayıp 6 milyar doları geçeriz diye tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Son dönemde Türkiye'nin etrafında yaşanan savaşların bitmesine ve bazılarında ise barış umutlarının giderek artmasına işaret eden Topuz, özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sora ermesinin sektöre çok önemli etkileri olacağını belirterek, "Rusya-Ukrayna barışıyla o bölgeyle olan ticaret en yüksek dönemine göre en az iki katına çıkar. Bunun yanında muhtemel bir barışla Rusya ile problemli para akışının düzelmesi de olumlu yansır. Benzer şekilde Suriye'de de birçok şehir yeniden inşa edilecek. ABD'nin kaldıracağını açıkladığı yaptırımlar ticaretin önünü açacak, ticaret hacmini büyütecek. Bu iki bölgenin yoluna girmesiyle ihracatın patlayacağını tahmin ediyoruz.

Dünyada gastronominin merkezi Türkiye. Bizim İç Anadolu'dan Ege'ye, Karadeniz'den Trakya'ya kadar çok farklı mutfaklarımız ve çok farklı ürünlerimiz var. Buralardaki farklı yemek grupları içinde farklı pişirme cihazları, farklı tencereler ve farklı tavalar üretebiliyoruz. Bizdeki bu ürün çeşitliliği, Türk mutfak ürünlerini dünyada çok farklı bir yere çıkartıyor. 2030 yılında Dünya Kupası'nın oynanacağı

Fas, mutfak sektöründeki toplam ithalatının yüzde 18'ini Türkiye'den yapıyor. Orada yapılacak stadyumlar, oteller ve açılacak restoranlar bizim için çok ciddi bir fırsat oluşturuyor. Biz özellikle önümüzdeki sene bu pazara özel bir önem vereceğiz ve ziyaretler gerçekleştireceğiz. Bu ülkeye olan ihracatımızın da en az ikiye katlayacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu Başkanı Güçlü Kaplangı da, "Bu fuar sadece bizlere, bizim sektörümüze değil, ülkemizin ekonomisine çok büyük fayda sağlayacak. Bu fuar bizim düğünümüz olacak. Şimdiden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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