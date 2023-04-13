Emniyet Müdürü Erdem Aynur: 'Çocukların polis olmak istemeleri bizi sevindirdi'

Karaman'ın Ermenek ilçesinde minik jimnastikçiler 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ermenek Gençlik Merkezi küçük yaş jimnastik grubu öğrencileri, Antrenör Zeynep Bozcu eşliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. 10 Nisan Polis Haftası nedeni ile yapılan ziyarette küçük jimnastikçiler İlçe Emniyet Müdürü Erdem Aynur'a polisin görevleri nedir? Nasıl polis olunur? Hırsızları nasıl yakalıyorsunuz? Gibi sorular yöneltti. Daha sonra emniyet müdürlüğü odalarını gezen jimnastikçiler birimlerde görev yapan polisler memurlarından görevleri hakkında bilgiler aldı. Trafik polisi tarafından minik öğrencilere trafikte uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapılarak, trafik dedektifi kartı verildi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Ermenek İlçe Emniyet Müdürü Erdem Aynur, "Polis Haftası nedeni ile miniklerimiz jimnastik kulübünden bizi ziyaret ettiler. Başta hocaları olmak üzere hepsine teşekkür ederiz. Özellikle hırsızları nasıl yakaladığımızı merak ettiler. Nasıl polis olunmak istediklerini merak ettiler. Çocukların birçoğu polis olmak istiyordu, bu da bizi sevindirdi" dedi.

Minik jimnastikçilerden Gamze Oğuz ise biz jimnastik sporcuları olarak, Polis Haftası nedeni ile polis amcalarımızı ziyaret ettik. Merak ettiklerimizi sorduk. Sohbet ettik onlarla sorduk cevapladılar. Emniyet müdürlüğü odalarını gezdik. Polislerin ne iş yaptığını öğrendik. Onlarla sohbet ettik" diye konuştu.

Daha sonra telsizi eline alan minik öğrenciler görevde olan polis amcalarını anons ederek polis haftalarını kutladı. - KARAMAN