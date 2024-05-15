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Emniyet Genel Müdürlüğü: 'Yasa dışı dinleme yapıldığı' haberleri asılsız

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce 'yasa dışı dinleme yapıldığı' şeklinde çıkan haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce "yasa dışı dinleme yapıldığı" şeklinde çıkan haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce 'yasa dışı dinleme yapıldığı' ile ilgili çıkan haber ve iddialar asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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