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Emekliler Taleplerini Dile Getirmek İçin Alanlarda Olacak

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Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne İl Temsilcisi Ramiz Ülker, emeklilerin 25 Mayıs'ta taleplerini dile getirmek için alanlarda olacaklarını ve tüm emeklileri 26 Mayıs'ta CHP'nin Ankara'da gerçekleştireceği emekli mitingine davet etti.

ERGİN YILDIZ

(EDİRNE) - Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne İl Temsilcisi Ramiz Ülker, emeklilerin 25 Mayıs'ta taleplerini dile getirmek için alanlarda olacakların belirterek, tüm emeklileri 26 Mayıs'ta CHP'nin Ankara'da gerçekleştireceği emekli mitingine davet etti. Ülker, "31 Mart uyarımızı iktidar anlamamış. Nasıl olsa seçimlere daha 4 yıl var diyerek, bizi oyalayabileceğini, hafızamızı yok sayarak, günü geldiğinde kandıracağını sanıyor. Kananlar bellidir. Biz kanmayacağız" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne il Temsilcisi Ramiz Ülker, emeklilerin 25 ve 26 Mayıs'ta alanlarda taleplerini haykıracağını söyledi. Ülker, beraberinde sendika üyeleriyle birlikte Edirne Kent Konseyi'nde düzenlediği basın toplantısında, ekonomik krizin faturasının asgari ücretlilere ve emeklilere çıkarıldığını öne sürdü.

"Krizin faturası, krizi çıkaranlara ödetilmelidir"

"Ülkemizde hukuk hiç olmadığı kadar askıya alınmış, adalet hiç olmadığı kadar yara almış, emek hiç olmadığı kadar değersizleştirilmiş, emekliler hiç olmadığı kadar yoksullaştırılmıştır" diyen Ülker, şöyle konuştu:

"Ülkeyi yönetememenin sonucu ortaya çıkan ekonomik krizin faturası, asgari ücretlilere, emeklilere fatura edilmek istenmektedir. Krizin faturası, krizi çıkaranlara ödetilmelidir. Sorumlu kimlerse bedelini de onlar ödesin. En temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan emeklilere, Temmuz'da yine bir sürpriz hazırlanıyor. 10 milyon emekliye sıfır zam kapıda. Yani artışlar kök maaşa yapılacağından, 10 milyon emekli 10 bin lira almaya devam edecektir. Yani Temmuz ayı emekliler için yoksullaşmanın dip yapacağı ayın başlangıcı olacaktır. Gelecek aylar daha da kötü olacaktır. Bu vicdansızlığı kabul etmeyeceğiz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşam taleplerimiz için mücadele edeceğiz."

"31 Mart uyarımızı iktidar anlamamış"

Ülker açıklamasının devamında, "Belli ki; 31 Mart uyarımızı iktidar anlamamış. Nasıl olsa seçimlere daha 4 yıl var diyerek, bizi oyalayabileceğini, hafızamızı yok sayarak, günü geldiğinde kandıracağını sanıyor. Kananlar bellidir. Biz kanmayacağız. Bütün üyelerimizi 26 Mayıs'ta CHP'nin Ankara'da gerçekleştireceği emekli mitingine katılmaya çağırıyoruz. Bölgesel yapacağımız mitinglerden sonra hep beraber Ankara'da olacağız. İki gün gündem emekliler olacaktır. İnsanca yaşamak istiyorsak, haydi dayanışmaya. Birleşe birleşe kazanacağız. Direne direne kazanacağız" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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