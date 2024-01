Emekli Vatandaşlar Düşük Maaşlara Tepki Gösterdi

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta emekli vatandaşlar, düşük emekli maaşlarına tepki gösterdi. Emekli öğretmen İhsan Yüzbaşıoğlu, "En düşük emekli maaşıyla hiç olmazsa sabah kahvaltısında peyniriyle, zeytiniyle bulunmalı en asgari olarak. Bu şu anda mümkün değil" dedi. Adliyeden emekli Bayram Seyit Altınay, "Maaş yetersiz. Zamlar biraz önlenmeli. Maaş verdikçe zamlar tamamen yükseliyor. Maaşı veriyor ama zam var, daha yüksek oluyor. Bu zamların kontrol altına alınması, maaş da en az asgari ücretten verilmeli" diye konuştu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zamlara rağmen en düşük emekli maaşının açlık sınırının altında kalmasına yönelik tepkiler devam ediyor. Yozgat'ta yöresel arabaşı sofrasında bir araya gelen emekliler, verilen zamların enflasyon karşısında eridiğini belirtip, tepkilerini dile getirdiler.

"ÜCRETLER TATMİNKAR, GEÇİM EDİLECEK ÜCRETLER DEĞİL"

25 yıl Telekom'da, Telekom'un özelleştirmesinin ardından son 6 ay da Kültür Müdürlüğü'nde çalışıp 2017 yılında emekli olan Salim Altınok şunları söyledi:

"Her şeye rağmen emekli memuruz çok şükür, bunu da söylemeden geçmeyeyim ama bizden az alanlar var. Özellikle BAĞ-KUR ve SSK'lı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Umum olarak hakikaten bu ücretler tatminkar, geçim edilecek ücretler değil. 2024 yılı için hükümetimizin bize vermiş olduğu emekli maaşını, adına protesto mu desek, adına sabredip şükredelim mi desek? Bu verilen maaşlar özellikle bürokratik olarak illaki Cumhurbaşkanımızdır, illaki akademik seviyede kendileri yüksek maaş almaları gerekir fakat alttaki tabakayı şu ekonominin bu şekilde dibe vurduğu bir dönemde 10 bin liralar, 15 bin liralar, 20 bin liralar sadece isimden ibaret, hiçbir ehemmiyeti, önemi yok. Bunu hükümetimizin özellikle Yozgat vekillerimiz ve Meclis'imizin bir an önce farkında olarak, bu mazlum mağdur halkın bir an önce mağduriyetin giderilmesi için beklentimiz hala sürmektedir."

"EV KİRASI 10 BİN OLURSA NEYLE GEÇİNECEĞİZ"

"En düşük emekli maaşıyla, hiç olmazsa sabah kahvaltısında peyniriyle, zeytiniyle bulunmalı. En asgari olarak, bu şu anda mümkün değil" diyen emekli öğretmenim İhsan Yüzbaşıoğlu da tepkisini şöyle dile getirdi:

"Akşam televizyonda dinledim 3 günde peynire zam gelmiş, 200 küsur liraya yükselmiş kilosu. Bu şartlarda, demin arkadaş dedi ki; 'maaş zamları, falan filan' dedi de, ben dedim ki; bu maaş değil. Ev kirası parası dedim. Ev kirası 10 bin lira olursa bir ülkede maaş ondan az olursa bu adam neyle geçinecek? Enflasyon yüzde 65, bunu herkes biliyor ama maaşın artışı zorlamayla falanla filanla yüzde 49. Biz yüzde 16'yı nereden alacağız veya geçen yıla göre yüzde 16 maaşımız düştü. Biz geçen yılki maaşımızı alamıyoruz ki. Dolayısıyla bunu 300 tane, 500 tane milletvekilimiz var, bakanımız var, Maliye Bakanımız var. Bunlar bunu bilmiyorlar mı? Demek ki vatandaş aşağı indikçe 7 bin 500 lira maaş alıyor. Bunun maaşı yüzde 10 artarsa, 10 bin lira küsur ediyor ama öbür vatandaşın maaşı 10 bin lira. Onun artışı gibi, farkı gibi bunu düşünmeleri lazım. Ben 25 yıl hizmet ettim. Şu ana kadar ben bir Türkiye çapında, Akdeniz kıyısına gittiğimi bilmiyorum. Sorgun'da hamama gittiğimi bilmiyorum. Bunlar sosyal yaşantı. Bir gazete 6 liraya çıkmış, ben 1964'lerde iki gazeteye günlük aboneydim. İnanın şu anda iki gazeteye abone değilim. İhtiyaç duydukça zaman zaman alıyorum ama devamlı iki adet ya böyle değilim."

"KÖK MAAŞIN NE OLDUĞUNU BİLEN VATANDAŞ DA YOK"

Adliyeden emekli Bayram Seyit Altınay, kök maaşı eleştirerek, şöyle konuştu:

"Verilen emekli maaşları yetersiz. En az asgari ücretten olmalı bir. İkincisi ben adliyede çalıştım, şu anda 52 senelik adliyeciyim, emekliyim. Biz kök maaş nedir bilmiyorduk. Kademe kademe her kademe maaşımız artardı. Şimdi bir kök maaş çıktı. Kök maaşın ne olduğunu bilen vatandaş da yok. Var mı; yok. Efendim verilen maaş yetersiz. Zamlar biraz önlenmeli. Maaş verdikçe zamlar tamamen yükseliyor. Maaşı veriyor ama zam var, daha yüksek oluyor. Bu zamların kontrol altına alınması, maaşında en az asgari ücretten verilmeli. Asgari ücret 17-18 bin lira, neyse işte. Ben alıyorum şu anda 7 bin 500 yüz lira, kök maaş."