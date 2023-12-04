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Elazığspor Taraftarı Tribünde Evlilik Teklifi Yaptı

4 Aralık 2023 14:55 Son Güncelleme: 14:57 Abone Ol

Elazığspor-Hacettepe 1945 maçını tribünden takip eden Numan Oğuz, sevgilisi Çağla Özdoğan'a evlilik teklif etti ve evet cevabını aldı.