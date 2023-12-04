Elazığspor Taraftarı Tribünde Evlilik Teklifi Yaptı
Elazığspor-Hacettepe 1945 maçını tribünden takip eden Numan Oğuz, sevgilisi Çağla Özdoğan'a evlilik teklif etti ve evet cevabını aldı.
Elazığspor-Hacettepe 1945 maçını tribünden takip eden Numan Oğuz, sevgilisi Çağla Özdoğan'a evlilik teklif etti ve evet cevabını aldı.
TFF 3. Lig 2. Grubun 13. haftasında Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan 3Gen Holding Elazığspor-Hacettepe 1945 maçı esnasında ilginç bir an yaşandı. Fanatik Elazığspor taraftarı Numan Oğuz, hayatını birleştirmek istediği Çağla Özdoğan'a evlilik teklifinde bulundu. 'Evet desene' tezahüratları eşliğinde verilen 'evet" cevabı sonrası büyük mutluluk yaşayan genç çifte yine tribünlerden "Mutluluklar size" tezahüratında bulunuldu. - ELAZIĞ