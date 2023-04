Elazığlı Sma Hastası Kerem Ali Bebeğin Annesi: "Çocuğumuz, Gözümüzün Önünde Eriyor. Kerem Ali'nin Elinden Tutarsanız Çok Sevinirim"

İyi Parti Elazığ Milletvekili Adayı İrfan Sönmez, SMA Tip 1 hastası bebek Kerem Ali Yıldırım'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Anne Adalet Yıldırım, çok zor günler yaşadıklarını belirterek, "Çocuğumuz, gözümüzün önünde eriyor. Hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. Elimizden de hiçbir şey gelmiyor. Bize destek olursanız, Kerem Ali'nin elinden tutarsanız çok sevinirim. Sizden tek isteğim, çocuğuma yardım etmeniz" dedi.

İrfan Sönmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Elazığ'da dün SMA'lı bebek Kerem Ali ve ailesini ziyaret etti. Sönmez, seçim çalışmalarının dışında bir farkındalık yaratmak ve bu vesileyle Yıldırım Ailesi'nin sesini yardımsever insanlara duyurmak istediğini söyledi.

"ÇOCUĞUMUMUZ, GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ERİYOR"

Anne Adalet Yıldırım da çok zor günler yaşadıklarını dile getirerek, "Çocuğumuz, gözümüzün önünde eriyor. Hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. Elimizden de hiçbir şey gelmiyor. Bize destek olursanız, Kerem Ali'nin elinden tutarsanız çok sevinirim. Sizden tek isteğim, çocuğuma yardım etmeniz. Zaten görüyorsunuz" dedi.

Çocuklarının yurt dışında tedavi görebilmesi için valilik izniyle başlattıkları kampanyanın bir yıldır devam etmesine rağmen henüz yüzde 30'larda olduğunu belirten baba Kenan Yıldırım ise şunları söyledi:

"Elazığ'ın bebeği sadece Kerem Ali kaldı, diğerleri melek oldu. Bir tanesinin kampanyası da maalesef beynine oksijen gitmediği için durdu. Keşke olmasaydı. O da bizim çocuğumuz. Sizden ricam, Kerem Ali'nin bilgilerini herkese atsanız, 1 milyon insan 50 TL bağış yaparsa bu kampanya biter. Bu aslında bu kadar basit ama maalesef hiçbir siyasi parti yapmıyor. Ben, bir baba olarak konuşuyorum, hepinize yalvarıyorum. Siz yaparsınız ama burada da birçok parti geldi, söz verdi; söz veriyorlar, sözde kalıyor. Ben, sizden rica ediyorum; verdikleri sözün arkasında dursunlar.

"KİLO ALMAMASI İÇİN ÇOCUĞUMUZU AÇ BIRAKIYORUZ"

Oğlum, SMA hastalığı ile 3 aylıkken tanıştı, şu an 2 yaşını doldurdu. Şu an yaş kriterini doldurdu, kilo kriteri kaldı. 11 kilo, 13 kilo kriteri var. Kilo almaması için çocuğumuzu aç bırakıyoruz, şırıngayla besliyoruz. Çocuğum acılar içinde. Her dakika, her saniye acı çekiyor. Sizlerden rica ediyorum, destek olun. İrfan Bey'in duyarlılığı bizi çok mutlu etti. Tüm siyasi partilerden de aynı duyarlılığı bekliyorum. İrfan Bey'den bir ricam var. İyi Parti'nin üyelerine Kerem Ali'nin bilgilerini paylaşın. Herkesten bir 50 TL, 20 TL, 30 TL destek istemeniz bile bu kampanyayı bitiriyor. Gücünüz, İYİ Parti olarak vardır. Meral Akşener Başkan'ımız benzer bir çalışmayı Urfa'da yapmış, ona da teşekkür ederim. Nevşehir'de, tüm oradaki yetkililer bir bebeğe destek oldular ve kampanyayı bitirdiler. Burada da sizden rica ediyorum. Herkese sesimizi ulaştırırsanız bu kampanya burada bir saatte biter."

"ONLARI YAŞATAMAYAN BİR YÖNETİMİN, İNSAN DİYE BİR DAVASI YOKTUR"

İYİ Parti Elazığ Milletvekili Adayı İrfan Sönmez ise şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde kayıtlı bin 300 tane, kayıtsızlarla yaklaşık 2 bin 400 SMA hastası var. Gördüğünüz gibi, yarı ölü gibi yatıyor. İnsan bu manzaraya dayanamıyor. Gerçekten bu bayram da Çocuk Bayramı. Hepimizin evladı var. Burada yatanın kendi çocuğumuz olduğunu düşünerek hareket etmemiz lazım, destek olmamız lazım. Çocuk Bayramı kutluyoruz, övünüyoruz. 'Dünyada Çocuk Bayramı kutlayan tek ülkeyiz' diyerek kutlamalar yapıyoruz. Çocuğuna, evladına sahip çıkmayan, insanlığa sahip çıkmayan bir devlet, büyük devlet olamaz. Hep 'Bizi kıskanıyorlar' diyoruz. Başka bir ülke, bir hasta olduğunda helikopterini, uçağını gönderip hastasına müdahale ediyor. Türkiye, büyük bir ülke, gerçekten büyük bir ülke ama küçük düşünen insanlar tarafından yönetilen bir ülke. 2 bin 300 tane hastasına bakamayan, onları yaşatamayan bir yönetimin, insan diye bir davası yoktur. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' demiş Şeyh Edebali. Bu ailenin burada ızdırabını gördüm. Bu, bir seçim propagandası değil. Ben, şahsen elimden gelen her şeyi yapacağım, bir farkındalık yaratmak için. Bu tip çocuklarımıza, ailelerimize sahip çıkmalıyız. Bu çocuğu annesi, babası okşayamıyor. Çocuğun bakışlarına baktığınız zaman acıyı, ızdırabı görüyorsunuz. Dolayısıyla devletin önce bu işlere el atması lazım."