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Elazığ'da Vatandaşlar Ramazan Ayının İlk Teravih Namazını Kılmak İçin Camilere Akın Etti

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Elazığ'da on bir ayın sultanı Ramazan ayını karşılayan vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Namaz öncesinde din görevlileri, ramazan ayının önemi hakkında vaaz verdi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Elazığ'da Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti.

Elazığ'da on bir ayın sultanı Ramazan ayını karşılayan vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Namaz öncesinde din görevlileri, ramazan ayının önemi hakkında vaaz verdi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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