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Elazığ'da Eğitim Şenliği Düzenlendi

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Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde eğitim şenliği düzenlendi. Kaymakam Furkan Atalık, öğrenciler, veliler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte öğrenciler kendi tasarladıkları ürünleri sergilerken, veliler de el emeği göz nuru ürünleri sergiledi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde eğitim şenliği düzenlendi.

Keban Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde şenlik düzenlendi. Hükümet Konağı önündeki etkinliğe Kaymakam Furkan Atalık, kamu kurum müdürleri öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Öğrenciler kendi tasarladıkları ürünleri sergilerken, veliler de el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıkardı. Kaymakam Ataklı, etkinliğin ilçe adına önemli olduğunu belirtti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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