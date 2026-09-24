Efkan Ala’dan Terörsüz Türkiye ve Yeni Anayasa vurgusu

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Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Milli Dayanışma Projesi ile 87 milyon vatandaşın dayanışmasını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Dışarıda, bölgemizde terörsüz bir bölge olsun istiyoruz. Kargaşanın olmadığı, insanın insana saygı duyduğu, refah içerisinde yaşadığı bölgeler olsun istiyoruz. Türkiye'nin kendi sorunlarını kendi iradesiyle çözmesi gerekiyor. Kimseden yardım dilenmiyoruz. Üçüncü göze de ihtiyaç duymuyoruz. Terörsüz Türkiye inşallah prangalarından kurtulacak ve Türkiye fırsatlarına odaklanacak" dedi. Yeni Anayasa Mesajı da veren Efkan Ala, "Gelin bu anayasayı değiştirelim. Anayasayı değiştirip garanti altına alalım. Hem hak ve özgürlükleri, yaptığımız düzenlemeleri hem işleyen bir mekanizmayı" ifadelerini kullandı.

Efkan Ala, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, "İçeride güçlü bir siyaset, dışarıda güçlü bir diplomasi" mesajı verdi. "Terörsüz Türkiye" süreci, yeni anayasa çalışmaları ve ekonomik reformlara ilişkin açıklamalarda bulunan Ala, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelere kayıtsız kalamayacağını belirterek, "Biz kapıları açtık. Lütfetmedik, bu bizim vazifemizdir. Bizim insanlık borcumuzdur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya değinen Ala, "Açlığın, adaletsizliğin, sefaletin olduğu bir dünyada bu sorumlulukları yerine getirmemizin en önemli ve en maliyetsiz yolu; içeride güçlü bir siyaset, dışarıda güçlü bir diplomasi" ifadelerini kullandı.

"Biz kapıları açtık, bu bizim insanlık borcumuzdur"

Türkiye'nin gönül coğrafyasındaki insanlara yönelik sorumluluklarına değinen Ala, Irak ve Suriye'de yaşanan olayları hatırlatarak, Türkiye'nin zor durumda kalan insanlara kapılarını açtığını söyledi.

Halepçe'de yaşanan katliamın ardından Türkiye'ye gelen insanları hatırlatan Ala, "250 bin kardeşimiz oradan geldi Kuzey Irak'tan. Biz kapıları açtık. Lütfetmedik, bu bizim vazifemizdir. Bizim insanlık borcumuzdur. Biz böyleyiz, biz buyuz" dedi.

Suriye'de yaşanan iç savaş sırasında da Türkiye'nin kapılarını açtığını belirten Ala, "Suriye'de iç savaş çıktı, katliamlar başladı; yine buraya kapılarımızı açtık. Şimdi geri dönüyorlar kardeşlerimiz. Gittik orada düzen sağlandı, Türkiye politikası orada bir düzen oluşturdu" diye konuştu.

Bölgedeki hedeflerinin terörün ve kargaşanın sona ermesi olduğunu vurgulayan Ala, "Dışarıda, bölgemizde terörsüz bir bölge olsun istiyoruz. Kargaşanın olmadığı, düzenin olduğu, insanın insana saygı duyduğu, refah içerisinde yaşadığı bölgeler olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu ülke kendi sorununu kendi çözmelidir"

Türkiye'nin kendi sorunlarını kendi iradesiyle çözmesi gerektiğini belirten Ala, Milli Dayanışma Projesi ile 87 milyon vatandaşın dayanışmasını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ala, "Artık bu ülke kendi sorununu kendi çözmelidir. Kararlılığımız budur. Kimseden ümit tazelemeyiz, kimseden yardım dilenmiyoruz. Üçüncü göze de ihtiyaç duymuyoruz" dedi.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin önemine değinen Ala, "Terörsüz Türkiye inşallah prangalarından Türkiye kurtulacak ve Türkiye fırsatlarına odaklanacak" diye konuştu.

Ala, önümüzdeki dönemde farklı alanlarda reformların hayata geçirileceğini belirterek, "Türkiye hedeflediğimiz dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış, en müreffeh, en güçlü 10 ülkesi arasına girecektir. Buna mecburuz" dedi.

Yeni Anayasa mesajı

Sivil ve demokratik bir anayasa ihtiyacına da değinen Ala, mevcut anayasanın 1980 darbesi döneminde hazırlandığını belirterek, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan yeni bir anayasa istediklerini söyledi.

Ala, "Gelin bu anayasayı değiştirelim. Anayasayı değiştirip garanti altına alalım. Hem hak ve özgürlükleri, yaptığımız düzenlemeleri hem işleyen bir mekanizmayı hayata geçirelim" ifadelerini kullandı.

"Bursa bir dünya şehridir"

Bursa'nın üretim gücüne ve ekonomik potansiyeline dikkat çeken Ala, kentin dünya şehirleriyle rekabet ettiğini belirterek, "Bursa bir dünya şehridir. Bugün onun rekabet ettiği yerlere bakınca biz dünyadaki şehirlere bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın Türkiye'deki gelişmeleri daha fazla değerlendirdiğini kaydeden Ala, "Türkiye'ye bir fırsat sunduğumuzda Bursa onu fazlasıyla değerlendiriyor" dedi.

"Hızlı tren deneme süreçleri yakında başlayacaktır"

Bursa'daki yatırımlara da değinen Ala, hızlı tren projesindeki gecikmelere ilişkin açıklamada bulunarak, "Yakında fiziki şartlardan kaynaklanan birtakım sorunlarla gecikmiş olan hızlı tren deneme süreçleri de başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye en güçlü 10 ülke arasına girecektir"

Ekonomik reformların sürdürüleceğini belirten Ala, Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının 238 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara yükseldiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda Şanlıurfa'da meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Ala, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı