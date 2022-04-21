Edremit'te 23 Nisan coşkusu yaşanacak - Haberler

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Edremit'te 23 Nisan coşkusu yaşanacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Edremit'te 23 Nisan coşkusu yaşanacak

TBMM'nin kuruluş yıldönümü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara emanet ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Edremit ilçesinde pademi nedeniyle verilen zorunlu aranın ardıldan düzenlenecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak.

TBMM'nin kuruluş yıldönümü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara emanet ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Edremit ilçesinde pademi nedeniyle verilen zorunlu aranın ardıldan düzenlenecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak.

Edremit ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşku içinde kutlanacak.

Edremit Belediyesi tarafından resmi törenlerin ardından çocuklar için gösteriler, dans ve müzik performansları, ikramlar, yarışmalar, sanat sokakları ve birbirinden güzel etkinliklerle dolu programlar hazırlandı.

23 Nisan Cumartesi günü Edremit Belediyesi ve Edremit Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliği ile Faruk Serpil Parkı'nda ardından Uğur Okulları işbirliği ile saat 14.00'te Akçay Cumhuriyet Meydanı'nda iki ayrı "23 Nisan Çocuk Şenliği" düzenlenecek.

24 Nisan Pazar günü ise Edremit Belediyesi 22. Geleneksel Uçurtma Şenliği Altınkum Dalyan sahilinde gerçekleştirilecek. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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