Edirne haberleri... Edirne Belediyesi, Yerli Buğday Hasadını Yaptı

Edirne Belediyesi, Karaağaç Mahallesi'nde belediyeye ait 6 dönümlük bir alanda oluşturulan Cumhuriyet Çiftliği'ne ekilen yerli buğdayların hasadını yaptı.

Edirne Belediyesi, Karaağaç Bölgesi'nde belediyeye ait 6 dönümlük bir alanda oluşturulan Cumhuriyet Çiftliği'nde yerli buğdayları toprakla buluşturmaya devam ediyor. Edirne Belediyesi'nce bu yıl Cumhuriyet Çiftliği'ne ekilen Yüksel, Albaşak, Eylül ve Değirmen isimli yerli buğdayların hasadı gerçekleştirildi.

Edirne Belediyesi Cumhuriyet Çiftliği'nde hem yerli tohumların hem de atalık tohumların üretimini, geliştirilmesini ve örnek ekimlerini yapmaya devam etiklerini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bu konuda Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Gürkan, "Bu konuda paydaşımız Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. İlk günden bu yana tüm Türkiye'de olduğu gibi hem yeni tohumların deneme üretimlerini hem de mevcut tohumların geliştirme çalışmalarını yapıyorlar ve bu konuda çok başarılar. Bugün burada geçen yıl toprak ile buluşturduğumuz Yüksel, Albaşak, Eylül, Değirmen cinsi buğdayların hasadını gerçekleştiriyoruz. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün Edirne'ye de önemli bir müjdesi var. 2022 yılının Edirne Yılı olması nedeniyle 2 yeni ürün çeşidi geliştirdiler. Orak22 ile Harman22 ismini verdikleri bir ekmeklik buğday türü. Verimi ve un kalitesi çok iyi. Trakya bu konuda yılladır maalesef biraz geride kalıyor, ekmeklik buğday üretimi konusunda. Harman22 ile ekmeklik buğdayla da Trakya'nın ismi marka değeri olarak öne çıkmış olacak" dedi.

ANKA / Yerel