Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Milletvekilliğine Aday Olmayacağım, İktidar Belediye Başkanlığı Yapmak İsterim"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, milletvekilliğine aday olmayacağını, iktidarda belediye başkanlığı yapmak istediğini belirterek “Bunu ayrımcılık olarak istemem. Eşit haklara sahip olmak için isterim. İktidarın belediyesiyiz, bize daha çok para verilsin, daha çok kaynak yaratılsın daha çok imkan sağlansın diye değil. Herkese ne yapılıyorsa, AK Partili, CHP’li MHP’li, İYİ Partili belediyelere ne yapılıyorsa bana da aynısı yapılsın noktasında isterim çünkü biz çok ayrıma maruz kaldık” dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, milletvekilliğine aday olmayacağını, iktidarda belediye başkanlığı yapmak istediğini belirterek "Bunu ayrımcılık olarak istemem. Eşit haklara sahip olmak için isterim. İktidarın belediyesiyiz, bize daha çok para verilsin, daha çok kaynak yaratılsın daha çok imkan sağlansın diye değil. Herkese ne yapılıyorsa, AK Partili, CHP'li MHP'li, İYİ Partili belediyelere ne yapılıyorsa bana da aynısı yapılsın noktasında isterim çünkü biz çok ayrıma maruz kaldık" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Gürkan, bir gazetecinin seçimi Millet İttifakı'nın kazanması durumunda bir görev verilirse kararının ne olacağına ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:

"ÇOK AYRIMA MARUZ KALDIK"

"Şunu kesin olarak söyleyeyim, bir milletvekilliği adaylığım söz konusu değil. Niyetim, beklentim söz konusu değil. Kesin olarak böyle bir kararım var. Milletvekili adayı değilim ve olmayacağım da. Halkın bana verdiği bir görev var. 2024 Mart sonunda bitecek o görev. O güne kadar görevimin başındayım. 14 Mayıs'tan sonra seçim kazanıldıktan sonra başka bir görev verilir, böyle bir şey yok. Seçimden sonra düşünülecek, planlanacak şeyler. Benim bir beklentim yok. Benim tek beklentim ülkeyi bütün renklerin birleştiği bir ülke haline getirmek. Bu ayrışmanın bitmesi lazım. Yorulduk, herkes yoruldu. Depremde bile kendimi de içine katarak söylüyorum; ayrışmayı ve ayrıştırmayı becermiş bir toplumuz biz maalesef. Üzülerek söylüyorum bunu. O yüzden bizim normalleşmemiz lazım. İktidar belediye başkanlığı yapmak isterim. Bunu ayrımcılık olarak istemem. Eşit haklara sahip olmak için isterim. İktidarın belediyesiyiz, bize daha çok para verilsin, daha çok kaynak yaratılsın daha çok imkan sağlansın diye değil. Herkese ne yapılıyorsa, AK Partili, CHP'li MHP'li, İYİ Partili belediyelere ne yapılıyorsa, bana da aynısı yapılsın noktasında isterim çünkü biz çok ayrıma maruz kaldık."