Eczacı Odası Başkan Karaarslan; sektörün sorunlarını dile getirdi

Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, Türk Eczacılar Birliği'nin (TEB) Ankara'da yapılan 44. olağan büyük kongresinde yaptığı konuşma ile sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi. Başkan Karaarslan, zaman ve dönemin verimli kullanılabilmesi adına TEB'de kongrele dönemlerinin 2 yıldan 3 yıla çıkarılmasını, ilacın erişilebilir olmasını, eczanalerin ekonomisinin rahatlatılmasını, istihdam sorunun çözülmesini, mesleki itibarın arttırılmasını ve medya iletişim biriminin kurulması gerektiğini söyledi.

Konuşmasına mesleğin sorunlarına çözüm üretmek için çalışan herkese teşekkür ederek başlayan Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, "Bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu Protokolünün dört yıllık olarak ve azımsanmayacak kazanımlarla imzalanmış olması değerlidir. Ancak ek protokolün de bir an önce imzalanması, meslektaşlarımızın haksız yere faiz ödemeleri ile karşı karşıya kalmaması açısından önemlidir" diyerek ek protokolün ivedilikle imzalanmasını beklediklerini söyledi.

Uzun yıllardır güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesinin üç defa değiştirilerek kar oranlarında yüzde 5'e yaklaşan iyileştirmelerin sağlanmış olmasını önemsediklerini ancak ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulların elde edilen kazanımları kısa sürede erittiğini belirten Aydın Eczacı Odası Başkanı Karaarslan, "İlaç zammı, karlılığımızı birebir etkileyen unsurlardan birisi, ancak bizim önceliğimiz değil. Bizler ilaçların bulunabilir ve ulaşılabilir olmasını savunmaya devam etmeliyiz ancak ilaç firmalarının avukatlığını yapar konuma düşmemeye de özen göstermeliyiz. Öncelikle kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere odaklanarak mesleki kazanımlar elde etmeliyiz. Orta vadede başta meslek hakkı alınması, kutu başı hizmet bedelinin alınması olmak üzere yapılacak düzenlemelere odaklanmamız gerekmekle birlikte, kısa vadede eczane ekonomilerini rahatlatacak adamların atılmasına da ihtiyaç olduğu ortada. İlaca zam gelmesi beklenmeden kademelerde güncelleme yapılması ve kar oranlarında en az ikişer puanlık bir artışa gidilmesi acilen sağlanmalıdır. Bu da yeni seçilecek heyetin ivedilikle üzerine yoğunlaşacağı ve çözüm üreteceği bir konu olmalıdır" dedi.

"İstihdam sorunu çözülmeden yeni eczacılık fakülteleri açılmamalı"

Mesleğin en önemli sorunlarından birinin istihdam olduğunu da kaydeden Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, "Bu konuda yapılan yoğun çalışmalarla Adalet Bakanlığı'na bağlı ceza evlerinde eczacı istihdamının sağlanmış olmasını, özel hastanelerde ve evde sağlık birimlerinde eczacı istihdamına yönelik düzenlemeleri önemsiyor, yapılacak etkin çalışmalarla buna yeni alanların eklenmesini umuyorum. Ancak biz istihdam alanlarını büyük uğraşlarla az da olsa genişletirken bunun sahadaki olumlu yansımalarını görebilmemiz için yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması, kontenjanların düşürülmesi, yeterli akademik ve teknik donanıma sahip olmayan fakültelerin araştırma enstitüsüne dönüştürülmesi konusundaki taleplerimizi ısrarla sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

Mesleki itibarın korunması için öncelikle siyasi çekişmelerden uzak durulması gerektiğini de kaydeden Başkan Sefa Karaarslan, "Mesleğimizin saygınlığı her birimizin etik değerlere sımsıkı bağlı olarak verdiğimiz sağlık hizmeti sunumunu geliştirerek devam etmemizle daha da ileri taşınacak. Meslek örgütümüzün saygınlığı için ise öncelikle biz yöneticilerin sorumlu davranması gerekiyor. Kendi aramızdaki siyasi çekişmeleri eczacı kamuoyuna ve dış paydaşlara zaaf olarak yansıtacak söylem ve eylemlerden kaçınılması da bu noktada önem taşıyor. Siyasi rekabet siyasi hırsa dönüşmemeli" diyerek özellikle yöneticilerin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini savundu.

İki yılda bir yapılan seçimlerin birlikteki çalışma verimliğinin artması bakımından 3 yılda bir yapılacak şekilde güncellenmesi gerektiğini de savunan Karaarslan açıklamasının devamında, "İki yıllık sürede ilk altı ay planlama ve kurumu ve kurumları tanımayla geçiyor. Son altı ay ise seçim çalışmaları ile yeterince verimli olmadan tüketiliyor. Bunun yanında iki yıllık sürede yapılan az sayıda komisyon toplantıları ile verimli sonuçlar alınamıyor. İki yılın sonunda komisyon üyeleri değişiyor, her şey sil baştan başlıyor. Artık komisyonlardan ziyade kurumsal hafızanın aktarılacağı ilgili birimlerin tesis edilerek programlı çalışma ve fikr-i takiple süreci yönetecekleri bir yapılanmaya odaklanılmalı. Bunun yanında lobicilik faaliyetlerini yürütecek kurumsal ilişkiler birimi ile sosyal medya ve medya iletişimini yönetecek bir birimin kurulmasını önemli buluyorum. Bugün kurumsal bir şirketi sosyal medyada etiketlediğinizde size dönüş yapılıyor, hatta devlet kurumlarını CIMER üzerinden şikayet ettiğinizde mutlaka dönüş sağlanıyor. Bizim de profesyonel bir ekiple sosyal medya iletişimini dolayısı ile algıyı yönetmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi. - AYDIN