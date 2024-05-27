Rasim Ozan Kütahyalı evleniyor mu? Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni sevgilisi kim?

Geçtiğimiz yıl Nagehan Alçı ile 13 yıllık evliliğini noktalayan Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni aşka yelken açtığını herkese ilan etti. Rasim Ozan'ın yeni sevgilisinin kim olduğu merak ediliyor. Rasim Ozan evleniyor mu? Rasim Ozan'ın yeni sevgilisi kim? İşte ayrıntılar...

RASİM OZAN'IN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, 2023 yılında 13 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren ikili anlaşmalı olarak boşanmıştı. Nagehan Alçı boşanmanın ardından "Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" derken Kütahyalı ise "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" açıklamasında bulunmuştu.

Ancak önceki gün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nagehan Alçı'nın isim vermeden dolandırıcılık ve hırsızlık iddialarında bulunduğu paylaşımında yazdıkları, eski eşine bir gönderme olarak düşünüldü.

RASİM OZAN'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

'Kriminel kafa', 'Adi hırsız', 'Sülük', 'Şeytani bir dolandırıcı' gibi ifadeler kullanan Alçı'nın bu paylaşımından sonra gözlerin çevrildiği Rasim Ozan Kütahyalı'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yeni aşka yelken açan Kütahyalı, sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı görenler "Çok mutlu olun" şeklinde yorumlar yapıldı.