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Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu

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Türkiye'nin son yıllarda enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yaptığı hamleler meyvesini vermeye devam ediyor. Son olarak Arar Petrol A.Ş, bir bölgede daha petrol bulunduğunu ve çalışmalara başlandığını açıkladı. Petrolün bulunduğu bölgenin Hatay, Osmaniye ve Adana sınırlarında olduğu bilgisi verildi.

Türkiye'de akaryakıt fiyatında belirleyici unsur olan petrol çalışmalarında bir bölgeden daha iyi haber geldi. Doğalgaz ve petrol arayışı sürerken Arar Petrol A.Ş, bir bölgede daha petrol bulunduğunu ve çalışmalara başlandığını açıkladı.

PETROLÜ ÇIKARMAK İÇİN BAŞVURU YAPILDI

İki farklı bölgede petrol bulunduğunu söyleyerek, petrolü çıkartmak için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvuruda bulundu. Petrolün bulunduğu bölgenin Hatay, Osmaniye ve Adana sınırlarında olduğu bilgisi verildi.

İKİ BÖLGEDE PETROL TESPİT EDİLDİ

Petrol tespit eden Arar Petrol, AR/ARR/K/O36-a1, a2, a3 pafta numarasına ait petrol arama ruhsat sahasında işlemleri gerçekleştirdi. MAPEG'e başvurusunu 17 Mayıs 2024 tarihinde yapan petrol şirketi, ARİ/ARR/K/O36-a1-1 ve ARİ/ARR/K/O36-a2-1 paftaları için de petrol işletme ruhsatı başvurusunda bulundu.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Bu gelişme, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı sonrası enerji güvenliğinin öneminin artmasıyla, Türkiye'de yapılan bu tür keşifler stratejik bir değer taşıyor. Gabar Dağı'ndan gelen benzer müjdelerle birlikte, çevre illerde de petrol bulunması umut ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Osmaniye Türkiye Adana Hatay Enerji Finans Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Bursa Gamer:

eyvahlar olsun bu yeni zamlar demek :)

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Fırat Günay:

Bulup bulup çıkaramayanlardanız. Ülkenin tükettiği ham petrol miktarının yanında sivrisinek vızıltısı kadar ise boşuna çıkarmaya uğraşmayın. Birde ülkemizde yakıttan alınan vergiden iktidar vazgeçemez. Ucuza petrolü rüyamızda görürüz.

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Yusuf Kara:

YİNE Mİ ZAM GELECEK

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Hasan Şimşek:

Seçim haberi

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müfeyir Kaplan:

yine zam gelecek ne olur petrol bulmayin Karadeniz'de gaz bulunmuştu ne oldu o gaz

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Selman:

zamlar yolda demek...

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