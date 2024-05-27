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Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Galatasaray kupa töreni saat kaçta?

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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması ve kupa töreni hakkında merak edilenler haberimizde. Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyonluk sevincini ne zaman kutlayacağını ve kupa töreninin saat kaçta olacağını merak ediyor.

Galatasaray'ın 2023-2024 Süper Lig şampiyonluk kutlaması, 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 19:05'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta yapılacak. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Galatasaray kupa töreni saat kaçta?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarı kırmızılı ekip, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenleyecek. Şampiyonun Gala Gecesi 27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te başlayacak.

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Galatasaray kupa töreni saat kaçta?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NEREDEN İZLENİR?

Kutlama töreni Galatasaray'ın YouTube kanalı ve beIN Sports üzerinden canlı olarak izlenebilecek?.

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Galatasaray kupa töreni saat kaçta?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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