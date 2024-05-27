Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi?
Süper Kupa final maçı hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Maçın ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı ve maçın şifresiz olup olmadığı gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ayrıca maçın hakemi kim olacak sorusu da gündemde. Sporseverlerin merakla beklediği bu önemli maçın detayları haberimizde...
Süper Kupa final maçı Beşiktaş- Galatasaray maçı ne zaman olduğu merak ediliyor. Beşiktaş- Galatasaray maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Beşiktaş- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Galatasaray maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir...
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş, 2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırken, lig şampiyonu Galatasaray ile Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Süper Kupa finalinin, 2024-2025 sezonu başlamadan önce oynanması planlanıyor. Ancak, bu konuda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
SÜPER KUPA KAZANANLARI
2023-2024 GALATASARAY
2022-2023: TRABZONSPOR
2021-2022: BEŞİKTAŞ
2020-2021: TRABZONSPOR
2019-2020: GALATASARAY
2018-2019: AKHİSARSPOR