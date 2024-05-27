Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi?

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GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, 2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırken, lig şampiyonu Galatasaray ile Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Süper Kupa finalinin, 2024-2025 sezonu başlamadan önce oynanması planlanıyor. Ancak, bu konuda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

SÜPER KUPA KAZANANLARI

2023-2024 GALATASARAY

2022-2023: TRABZONSPOR

2021-2022: BEŞİKTAŞ

2020-2021: TRABZONSPOR

2019-2020: GALATASARAY

2018-2019: AKHİSARSPOR