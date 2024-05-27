Üye Girişi
Haberler

PETROL NEREDE BULUNDU? Türkiye'de petrol bulunan iller hangileri?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEREDE PETROL BULUNDU? Türkiye'de petrol bulunan iller hangileri? Türkiye'nin petrol rezervlerini artırmak için yürütülen araştırmalar sonucunda petrol bulunan iller belirlendi. Bu gelişme, Türkiye'nin enerji sektöründe önemli bir adım olarak görülüyor. Petrol bulunan iller ve bu illerdeki petrol rezervlerinin miktarı hakkında daha fazla bilgi için habere göz atabilirsiniz.

Türkiye'nin son yıllarda enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yaptığı hamleler meyvesini vermeye devam ediyor. Son olarak Arar Petrol A.Ş, bir bölgede daha petrol bulunduğunu ve çalışmalara başlandığını açıkladı.NEREDE PETROL BULUNDU? Türkiye'de petrol bulunan iller hangileri? İşte merak edilenler...

PETROL NEREDE BULUNDU?

Türkiye'de akaryakıt fiyatında belirleyici unsur olan petrol çalışmalarında bir bölgeden daha iyi haber geldi. Doğalgaz ve petrol arayışı sürerken Arar Petrol A.Ş, bir bölgede daha petrol bulunduğunu ve çalışmalara başlandığını açıkladı. İki farklı bölgede petrol bulunduğunu söyleyerek, petrolü çıkartmak için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvuruda bulundu. Petrolün bulunduğu bölgenin Hatay, Osmaniye ve Adana sınırlarında olduğu bilgisi verildi.

PETROL NEREDE BULUNDU? Türkiye'de petrol bulunan iller hangileri?

İKİ BÖLGEDE PETROL TESPİT EDİLDİ

Petrol tespit eden Arar Petrol, AR/ARR/K/O36-a1, a2, a3 pafta numarasına ait petrol arama ruhsat sahasında işlemleri gerçekleştirdi. MAPEG'e başvurusunu 17 Mayıs 2024 tarihinde yapan petrol şirketi, ARİ/ARR/K/O36-a1-1 ve ARİ/ARR/K/O36-a2-1 paftaları için de petrol işletme ruhsatı başvurusunda bulundu.

PETROL NEREDE BULUNDU? Türkiye'de petrol bulunan iller hangileri?

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Bu gelişme, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı sonrası enerji güvenliğinin öneminin artmasıyla, Türkiye'de yapılan bu tür keşifler stratejik bir değer taşıyor. Gabar Dağı'ndan gelen benzer müjdelerle birlikte, çevre illerde de petrol bulunması umut ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Türkiye Enerji Gündem Yerel Finans Dünya Ekonomi Haberler

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı

 Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket! Üç kişiden ikisi 'Çözüm kısırlaştırma' diyor

Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket! Üç kişiden ikisi "Çözüm kısırlaştırma" diyor

 Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu

Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title