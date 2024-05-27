Sokak köpekleri uyutulacak mı kısırlaştırılacak mı? Sokak köpekleri ile ilgili son karar ne?

Bir ay boyunca sahiplenilmeyen hayvanların uyutulmasını öngören düzenleme hazırlığı tartışmalara neden olurken toplumun sokak hayvanlarına yönelik algısını ortaya koyan bir anket sonucu yayımlandı. Katılımcıların yanıtlarından oluşan oranlar merak ediliyor. Sokak köpekleri uyutulacak mı kısırlaştırılacak mı? Sokak köpekleri ile ilgili son karar ne? İşte merak edilenler.

SOKAK KÖPEKLERİ UYUTULACAK MI?

Areda Survey, "Sokak Hayvanları" araştırmasını yayınladı. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 48,2'si evde hayvan beslemediğini belirtirken yüzde 35'i beslediğini, yüzde 16,8'i ise daha önceden beslediğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 56,3'ü, sokak hayvanlarını beslemenin mahallelinin / semt sakinlerinin sorumluluğunda olmadığını düşündüğünü ifade ederken, yüzde 43,7'si ise semt sakinlerinin sorumluluğunda olduğunu söylüyor.

SALDIRIYA UĞRADIĞINI BELİRTENLERİN SAYISI YÜZDE 24,4

"Sokak hayvanları tarafından siz veya bir yakınınız herhangi bir saldırıya uğradınız mı?" sorusuna, yüzde 33,9'luk dilim, bir yakınının saldırıya uğradığını dile getirirken, kendisinin saldırıya uğradığını söyleyenler ise yüzde 24,4 düzeyinde seyrediyor.

YÜZDE 16,4 HAYVANLARIN UYUTULMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Araştırmaya katılanların yüzde 40,5'i insanlara saldıran köpeklerin barınaklara bırakılması gerektiğini düşünürken, yüzde 35,6'sı ise bu hayvanların rehabilite edilmesi gerektiğini savunuyor. Yüzde 16,4'lük bir kesim saldırgan hayvanların uyutulması gerektiğini söylüyor. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması gerektiğini düşünenler toplumun yüzde 67,2'sini kapsarken, kısırlaştırmayı doğru bulmayanlar ise yüzde 29,3 düzeyinde seyrediyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 49,5'i belediyelerin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını yetersiz bulduğunu söylerken, yüzde 19,9'u ise yeterli bulduğunu ifade ediyor. Öte yandan, yüzde 18,1'lik kısım ise bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığını dile getiriyor. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 51'i sokak hayvanlarının doğal hallerine bırakılması gerektiğini düşünürken, yüzde 44,1'i hayvanların toplanarak barınaklara götürülmesi gerektiğini düşünüyor.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde bin 800 kişinin katıldığı ve 18-21 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile "Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli" kullanılarak gerçekleştirildi.