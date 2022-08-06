Düzce haber! Başsavcı Yasin Emre, Düzce'yi tanımaya devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce haber! Başsavcı Yasin Emre, Düzce'yi tanımaya devam ediyor

Düzce haber! Başsavcı Yasin Emre, Düzce'yi tanımaya devam ediyor

Düzce bölgesinden gelen habere göre DÜZCE (İHA) – Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile Düzce Başsavcılığına atanan Yasin Emre'ye Düzce Valisi Cevdet Atay ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

 - Güncelleme:

DÜZCE (İHA) – Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile Düzce Başsavcılığına atanan Yasin Emre'ye Düzce Valisi Cevdet Atay ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Son çıkan Hakimler ve Savcılar ana kararnamesi ile Düzce Başsavcısı olarak atanan Yasin Emre, Düzce'yi tanımaya devam ediyor. Kendisini ziyaret eden kurum ve kuruluş temsilcilerinden Düzce'nin genel durumu ile ilgili bilgi alan Başsavcı Emre son olarak Düzce Valisi Cevdet Atay ile bir araya geldi. Başsavcılık makamında yapılan görüşmede Düzce'nin genel durumu hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başsavcı Düzce Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title