Düzce haber! Başsavcı Yasin Emre, Düzce'yi tanımaya devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile Düzce Başsavcılığına atanan Yasin Emre'ye Düzce Valisi Cevdet Atay ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Son çıkan Hakimler ve Savcılar ana kararnamesi ile Düzce Başsavcısı olarak atanan Yasin Emre, Düzce'yi tanımaya devam ediyor. Kendisini ziyaret eden kurum ve kuruluş temsilcilerinden Düzce'nin genel durumu ile ilgili bilgi alan Başsavcı Emre son olarak Düzce Valisi Cevdet Atay ile bir araya geldi. Başsavcılık makamında yapılan görüşmede Düzce'nin genel durumu hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE