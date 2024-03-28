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DPÜ Öğrencileri Filistin'deki Şiddeti Protesto Etti

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) bağlı öğrenci toplulukları tarafından ortaklaşa düzenlenen yürüyüşte Filistin'de Ramazan ayında dahi durmayan şiddet ve zulümler sessiz yürüyüşle protesto edildi.

DPÜ'nün Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Lisan-ı Hal, Geçerken, Hadis ve Fıkıh toplulukları tarafından düzenlenen ve İnsani Yardım Vakfı Kütahya Şubesi'nin destek verdiği etkinlikte Filistin halkına yönelik eziyetler protesto edildi.

Olimpik Havuz önünden başlayıp İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde sona eren protesto sessiz yürüyüşünde öğrenciler, ellerinde pankart ve dövizlerle İsrail Devleti'nin başta yaşama olmak üzere bölgedeki insanların temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan girişimlerini kınadı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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