Diyarbakır OSB, Şam Uluslararası Fuarı'nda temaslarda bulundu

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ), bölgesel ve uluslararası ticaret hedefleri doğrultusunda katılım sağladığı Şam Uluslararası Fuarında önemli temaslarda bulunarak yeni ticari bağlantıların temelini attı.

Beş gün süren fuar boyunca Diyarbakır OSB heyeti sanayi, ticaret ve yatırım alanlarında çok sayıda görüşme gerçekleştirerek iş birliği olanaklarını değerlendirdi. Fuara Vali Yardımcısı Fatih Ayaz Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Kamuran Azizoğlu katıldı. Fuar kapsamında Çevre, Turizm ve Sanayi Bakanları ile Şam Valisi'nin de yer aldığı üst düzey heyet, Diyarbakır OSB stantlarını ziyaret etti.

Ürünlere yoğun ilgi, beklentilerin üzerinde talep

Şam Uluslararası Fuarına 15 firmayla katılan Diyarbakır OSB, bölgenin üretim gücünü, sanayi altyapısını ve ihracat kapasitesini uluslararası ziyaretçilere tanıttı. Fuar süresince Diyarbakırlı firmaların ürünlerine yoğun ilgi gösterilirken, stantlarda yaşanan hareketlilik katılımcı sanayicilerin beklentilerinin üzerine çıktı. Fuara katılan sanayiciler, bu denli yoğun bir talebi fuar öncesinde öngörmediklerini belirterek, yapılan görüşmelerden ve kurulan bağlantılardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ürün kalitesi, fiyat avantajı ve hızlı tedarik imkanlarının ziyaretçiler nezdinde öne çıktığı ifade edildi. Yapılan temasların önemli bir bölümünün ileri aşamalara taşındığı, görüşmelerin somut ticari iş birliklerine dönüşmesinin beklendiği kaydedildi.

"Yeniden yapılanma sürecinde Diyarbakır olarak biz de varız"

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, fuar kapsamında yaptığı değerlendirmede Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine dikkat çekti. Fidan, Diyarbakır'ın üretim kapasitesi ve sanayi altyapısıyla bu sürecin doğal paydaşlarından biri olduğunu vurguladı. Suriye'de yeniden inşa çalışmalarının hız kazandığını belirten Fidan, Diyarbakır'da üretilen sanayi ürünlerinin bu süreçte aktif rol alabileceğini ifade etti. Diyarbakır'ın Suriye'ye olan coğrafi yakınlığının lojistik ve maliyet avantajı sunduğunu kaydeden Fidan, bu durumun Diyarbakırlı sanayiciler için Şam ve çevresinde önemli fırsatlar oluşturduğunu dile getirdi. Fidan, fuar süresince kurulan temasların, Diyarbakır'da üretilen ürünlerin Suriye'deki yeniden inşa ve altyapı çalışmalarında yer almasına yönelik güçlü bir zemin oluşturduğunu belirterek, bu temasların önümüzdeki dönemde somut sonuçlara dönüşmesini beklediklerini söyledi.

Diyarbakır OSB yetkilileri, sanayicilerin uluslararası pazarlardaki görünürlüğünü artırmak ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak iş birliklerini geliştirmek amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi. - DİYARBAKIR