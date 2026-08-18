Diyarbakır'da Kuyumcu Saldırısına Sert Tepki

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile üyeleri bir araya gelerek, kuyumcu esnasına yönelik kurşunlama olayına tepki gösterdi.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Özer Sanal'ın iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından kuyumcu esnafı bir günlük kepenk kapatma eylemi gerçekleştirirken, oda başkanları ve iş dünyası temsilcileri oda önünde bir araya geldi. Basın açıklamasına, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, DİKO Başkanı Özer Sanal ve kuyumcu esnafı katıldı.

Sanal, dün sabah saatlerinde iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırı nedeniyle bir araya geldiklerini söyledi. Sanal, "Ben bu saldırıyı yalnızca şahsıma yapılmış bir saldırı olarak görmüyorum. Bu saldırıyı, Diyarbakır esnafının huzuruna, kuyumcu ve sarraf camiamızın güvenliğine ve çalışma hakkına yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyorum. Olayın ilk anından itibaren devletimiz, tüm kurumlarıyla birlikte süreci yakından takip etmekte ve gerekli tüm adımları kararlılıkla atmaktadır. Valiliğimiz ve Emniyet güçlerimiz, olayın aydınlatılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için büyük bir titizlik ve özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Devletimizin gücüne, adalete ve hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır. Valiliğimizin koordinasyonunda, Emniyet teşkilatımızın gece gündüz demeden yürüttüğü çalışmalarla faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesi için gereken her türlü çaba gösterilmektedir" dedi.

"Dün dükkanıma ve şahsımda tüm kuyumcular esnafımıza yönelik gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyorum" diyen Sanal, "Bilinmesini isterim ki bu alçak saldırı, sadece bana veya işletmeme yapılmış bir eylem değildir; doğrudan esnafımızın huzuruna, rızkına ve Diyarbakır'ımızın barış ortamına sıkılmış bir kurşundur. Olayın ilk anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla, valimizle, emniyet güçlerimiz ve Ticaret İl Müdürlüğümüzle birlikte olayın üzerindedir. Devletimizin gücüne ve adalete olan inancımız tamdır. Emniyetimiz faillerin adalete teslim edilmesi için gece gündüz demeden büyük bir titizlikle çalışmaktadır" diye konuştu.

DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu ise son aylarda kentte yaşanan olayların, kentin ve bölgenin huzurunu kaçırmaya yönelik atılan adımların asla muvaffak olunmayacağını kaydederek, "Sıkılmış olan bu kurşunlar sadece Diyarbakır esnafının üzerine değil, Diyarbakır halkının huzuruna sıkılmış bir kurşundur. Bizler bu çetelere, bu kendini bilmez çapulculara asla izin vermeyeceğiz, asla müsamaha göstermeyeceğiz, baş eğmeyeceğiz. Herkes bunu bilsin. 15-16 yaşındaki çocuklara bu eylemleri yaptıranlar, lütfen Diyarbakır meydanlarına insinler. Burası Diyarbakır. Herkes haddini bilsin. Haddini bilmeyene bu kent haddini bildirecektir" ifadelerini kullandı.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya da, olayı Diyarbakır'a yapılmış bir saldırı olarak gördüklerini ifade ederek, "Gerçekten tasvip etmediğimiz bir olayla karşı karşıyayız. Özellikle başkanımızın da belirttiği gibi, bu bir kişiye yönelik bir saldırı değil. Son dönemlerde kentimizde özellikle iş camiasına, işyerlerine yönelik bu tür saldırılarla karşı karşıyayız. Bu kent en çok sermaye göçünden çekti bugüne kadar. İnsanlarımız, 90'lı yıllarda iş insanlarımız tehdit edilerek bu bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Bu da bunun bir benzeri. İş insanlarımızı, bölgenin sermayesinin dışarıya gitmesini tetikleyen unsurlar. Bu eylem, özellikle kuyumcu esnafımızın yapılan saldırıya karşı bir günlük kapatma eylemi yaparak aslında o çetelere verdiği bir mesajdır. "Biz buradayız, biz yerimizdeyiz, burada kalacağız, bu kentte kalacağız." Buradan gitmesi gereken biri varsa bu çeteler ve uzantılarıdır. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. Kesinlikle Diyarbakır bu çetelere ödün vermeyecek arkadaşlar. Bunun böyle bilinmesi lazım. Bu konuyla ilgili de Meclise buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Burada kullanılan aparatların, kullanılan çocukların bu şekilde devam etmesi doğru bir yöntem değil. Bununla ilgili hukuksal düzenlemenin, yasal düzenlemenin bir an önce yapılarak en ağır cezaların verilmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı