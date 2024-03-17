Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da depremden etkilenenler iftara hazırlık yapıyor

Güncelleme:

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar, kaldıkları konteyner kentte iftara hazırlık yapıyor. AFAD koordinatörlüğünde kurulan konteyner kentte yaklaşık 2 bin 400 aile kalıyor.

Diyarbakır'da, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar, kaldıkları konteyner kentte iftara hazırlık yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde yaklaşık 55 bin metrekare alanda konteyner kent kurulmuştu.

İçinde çocuk oyun grubu, sağlık tesisi, sosyal market, mescit, çamaşırhane, basketbol sahası ve yönetim ofisinin de yer aldığı alana 621 konteyner yerleştirilmişti. Burada yaklaşık olarak 2 bin 400 aile kalıp temel ihtiyaçlar karşılanıyor. Aileler, Ramazan ayını burada geçirerek iftara hazırlık yapıyor.

Eşi ve çocuklarıyla konteyner kentte kalan Seniha Aksoy, 18 yıl aradan sonra ev sahibi olduğunu, 4 ay içinde kaldıktan sonra asrın felaketinde kader, nasip deyip evinin hasar aldığını söyledi.

Evsiz kaldıklarını ama sahipsiz kalmadıklarını belirten Aksoy, yanlarında çok büyük bir devlet bulunduğunu, onun da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu ifade etti.

"Rabbim baki kılsın, devlet her zaman 18 yaşındadır" ifadelerini kullanan Aksoy şöyle konuştu:

"Çadır kentte, yurtta, konteyner kentte hep bizimledir. Saç ekmeği yapıyorum. İlk Ramazan ayımızdır. Bütün Müslüman alemine mübarek olsun. Tabii ev gibi değil, fakat çok şükür ki barınıyoruz. Dışarıda sokakta değiliz. Rabbim devletimden razı olsun. Buraya gönderilen yardımların adil bir şekilde dağıtılmasını rica ediyorum. Bunu istiyoruz. ya herkese ya da hiç kimseye. Herkese verilsin. Neticede burada olanlar, evsiz olduğu için burada."

Eşi ve çocuklarıyla konteyner kentte kalan Halime Bingöl ise, "Konteyner kentte kalıyoruz. Deprem olduktan sonra önce 5-6 ay yurtta kaldık. Sonra bizi buraya aldılar. Ramazan ayındayız, şimdi ise iftar yemeği hazırlıyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Diyarbakır Deprem AFAD Deprem Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title