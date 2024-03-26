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Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'nde izdiham

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Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'nde izdiham

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, AFAD tarafından depremzedelere bir günlük hak sahipliği başvurusu için ek süre verilirken, AFAD binası içinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde evi hasar gören vatandaşlardan TOKİ başvurusunu kaçıran depremzedelere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bir günlük ek süre verdi.

Silvan yolu üzerindeki AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü'nde başvuru yapmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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