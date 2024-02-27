DİB Başkan Yardımcısı Aydın Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu İnşaatını İnceledi

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen Aydın Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu inşaatında incelemelerde bulundu.

Kur'an Kursu inşaatı hakkında Doç. Dr. İşliyen'e bigi veren İl Müftüsü Hasan Güneş, tamamlandığında 12 sınıf ve 150 yatak kapasitesine sahip olacağını, ayrıca öğrencilerin sosyal ve kültürel açıdan kendilerini geliştirmeleri için kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu ve el sanatları atölyesi bulunacağını aktardı. Başkan Yardımcısı İşliyen, "Aydınlı Hafızlarımızın yetişeceği Kur'an Kursumuz inanıyorum ki en kısa sürede tamamlanacaktır. Emeği geçenlere ve hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN