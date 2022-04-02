Devrek'te ramazan pidesi vatandaşların tüketimine sunulmaya başlandı - Haberler

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Devrek'te ramazan pidesi vatandaşların tüketimine sunulmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Devrek'te ramazan pidesi vatandaşların tüketimine sunulmaya başlandı

11 Ayın Sultanı Ramazan ayının başlaması ile birlikte Ramazan pidesi de Devrekli vatandaşların tüketimine sunulmaya başlandı.

11 Ayın Sultanı Ramazan ayının başlaması ile birlikte Ramazan pidesi de Devrekli vatandaşların tüketimine sunulmaya başlandı.

İslam alemin büyük coşku içerisinde beklediği mübarek 11 Ayın Sultanı olan Ramazan ayının girmesi ile birlikte iftar sofralarında olmazsa olmazlar arsında yer alan Ramazan pidesi Devrekli vatandaşların tüketimine sunulmaya başlandı. Maliyetlerin geçen yıla nazaran çok arttığını ifade eden fırın işletmecisi Mehmet Erdem, "Geçen yıla göre tüm giderlerde maliyetler inanılmaz derecede yükseldi bunun farkındayız ancak bizler işletmeci olarak 330 gram yerine vatandaşlarımıza pideyi 350 gramdan satmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İlçede bu sene 330 gram sade pide 6 lira'dan satılırken, 330 gram yumurtalı pide ise 7. 50 kuruştan satılmaya başlandı. - ZONGULDAK

Devrek'te ramazan pidesi vatandaşların tüketimine sunulmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

11 Ayın Sultanı, Ramazan Pidesi, İslam, Yerel, Haberler

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