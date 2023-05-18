Depremzede Çocukların Yararına Bodrum'da Düzenlenecek Konser İçin Tanıtım Toplantısı

Türk Eğitim Derneği (TED) Bodrum Koleji tarafından Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kaymakamlığı iş birliğiyle depremzede çocukların eğitimi için düzenlenecek konser etkinliğinin tanıtımı, TED Bodrum Koleji United Cafe’de yapıldı.

Türk Eğitim Derneği (TED) Bodrum Koleji tarafından Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kaymakamlığı iş birliğiyle depremzede çocukların eğitimi için düzenlenecek konser etkinliğinin tanıtımı, TED Bodrum Koleji United Cafe'de yapıldı.

TED tarafından organize edilen "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" kampanyası kapsamında TED Bodrum Koleji tarafından düzenlenecek ve ünlü isimlerin bulunacağı konserin bilgilendirme toplantısına; Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, BESİAD Başkanı Neslihan Nazlıoğlu, BODER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Dengiz, TED Bodrum Koleji Genel Koordinatörü Meryem Ebrem, TED Bodrum Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Erken, Yonca Evcimik, Jehan Barbur ve Olgun Şimşek katılırken, TED Bodrum Koleji Öğrenci Birliği Başkanı Çağan Özcan açılış konuşmasını yaptı.

Toplantıda 10 Haziran'da TED Bodrum Koleji kampüsünde; Zülfü Livaneli, Sertab Erener, Suzan Kardeş, Jehan Barbur, Olgun Şimşek, Yonca Evcimik gibi ünlü isimlerin sahne alacağı konserin ayrıntıları konuşularak konserin tüm gelirinin depremde ebeveyn kaybı yaşayan çocukların eğitimine katkı sağlayacağı belirtildi. Kampanya kapsamında ebeveynlerini yitirmiş çocukların psikolojik, akademik, sosyal ve maddi olarak lise sonuna kadar destekleneceği bildirildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un kültür ve sanatına katkıda bulunan tüm sanatçılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, böyle bir organizasyonun parçası olmaktan gurur duyduklarını kaydetti. Deprem bölgesine ilk günden bu yana yapılan desteklerden de söz eden Başkan Aras, "Bodrum'un vicdanı orada çok net hissedildi. Biz de bununla gurur duyduk" dedi.