Üye Girişi
Haberi Paylaş

Depremde ölen Muğlalı öğretmen ve ailesi toprağa verildi

Yerel Haberler

Depremde ölen Muğlalı öğretmen ve ailesi toprağa verildi

Adıyaman'da depremde enkaz altında kalıp yaşamını yitiren öğretmen Damla Çin Yörü ile eşi İsmail Yörü, çocukları Tarık (3) ve Asya (1), memleketleri Yatağan'da toprağa verildi.

Adıyaman'da depremde enkaz altında kalıp yaşamını yitiren öğretmen Damla Çin Yörü ile eşi İsmail Yörü, çocukları Tarık (3) ve Asya (1), memleketleri Yatağan'da toprağa verildi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Damla Çin Yörü, eşi İsmail Yörü ve çocukları Tarık ile Asya, depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında Damla öğretmen ile 2 çocuğunun cansız bedenlerine ulaşılırken, İsmail Yörü ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türk bayrağına sarılı anne ve çocuklarının cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Yatağan'a getirildi. Yatağan ilçesindeki Yeni Mahalle Camii'nde düzenlenen törene Damla Çin Yörü'nün babası Muzaffer Yörü, annesi Aysel Yörü, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, protokol üyeleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anne, baba ve 2 çocuğunun cenazesi, kılınan namazın ardından Kavaklıdere ilçesine götürülerek Menteşe Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MUĞLA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çin Halk Cumhuriyeti İmam Hatip Liseleri Adıyaman Asya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title