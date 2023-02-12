Depremde ölen Muğlalı öğretmen ve ailesi toprağa verildi

Adıyaman'da depremde enkaz altında kalıp yaşamını yitiren öğretmen Damla Çin Yörü ile eşi İsmail Yörü, çocukları Tarık (3) ve Asya (1), memleketleri Yatağan'da toprağa verildi.

Adıyaman'da depremde enkaz altında kalıp yaşamını yitiren öğretmen Damla Çin Yörü ile eşi İsmail Yörü, çocukları Tarık (3) ve Asya (1), memleketleri Yatağan'da toprağa verildi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Damla Çin Yörü, eşi İsmail Yörü ve çocukları Tarık ile Asya, depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında Damla öğretmen ile 2 çocuğunun cansız bedenlerine ulaşılırken, İsmail Yörü ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türk bayrağına sarılı anne ve çocuklarının cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Yatağan'a getirildi. Yatağan ilçesindeki Yeni Mahalle Camii'nde düzenlenen törene Damla Çin Yörü'nün babası Muzaffer Yörü, annesi Aysel Yörü, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, protokol üyeleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anne, baba ve 2 çocuğunun cenazesi, kılınan namazın ardından Kavaklıdere ilçesine götürülerek Menteşe Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MUĞLA