Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 kadın tarım işçisinden şehitlik ziyareti

'Cumhuriyetimizin 100. Yılında Üreten, Alın Terini Toprağa Döken 100 Kadın Tarım İşçisiyle Şehitlerimizin Yanındayız' projesi çerçevesinde, tarım alanlarında çalışmak üzere il dışından Çanakkale'ye gelen, 100 kadın tarım işçisi Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanda şehitlik ziyareti gerçekleştirecek.

Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen proje çerçevesinde 100 mevsimlik kadın tarım işçisi Çanakkale Valiliği önünden Vali İlhami Aktaş tarafından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanına uğurlandı.

Kadın tarım işçisi vatandaşlarla bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami Aktaş, talep ve isteklerini dinleyerek, güzel bir gün geçirmeleri temennisinde bulundu. Vali Aktaş, 'Cumhuriyetimizin 100. Yılında Üreten, Alın Terini Toprağa döken 100 kadın tarım işçisiyle şehitlerimizin yanındayız' projesinin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - ÇANAKKALE