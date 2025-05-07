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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretine Sakaryalı iş insanı da eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretine Sakaryalı iş insanı da eşlik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başta TEKNOFEST, yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve daha birçok açılış için gerçekleştirdiği Kıbrıs ziyaretine Sakaryalı iş insanı Faruk Koç'ta eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başta TEKNOFEST, yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve daha birçok açılış için gerçekleştirdiği Kıbrıs ziyaretine Sakaryalı iş insanı Faruk Koç'ta eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Koç aracılığı ile Sakarya'ya selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs programı çerçevesinde yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere birçok açılış ve etkinlik gerçekleştirilirken, Sakaryalı iş insanı Faruk Koç da karşılama heyetinde bulundu. 15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve 15 Temmuz Milli İrade Derneği Spor Kulübü Başkan Vekili Sakaryalı iş insanı Faruk Koç, Türkiye'nin gurur projelerinden biri olan TEKNOFEST 2025'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) etabına katılarak, devletin zirvesiyle birebir temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın diyalog kurarak bir süre sohbet eden Koç, TEKNOFEST final gününde ise BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve eski Başbakan Binali Yıldırım ile de temaslarda bulundu.

"Türkiye Yüzyılı vizyonunun gönüllü neferiyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'ya ziyaretleri başta olmak üzere daha önce de katıldığı birçok yurt dışı programında yer alan Faruk Koç program sonrası yaptığı açıklamada, "Kıbrıs'ta barışı, Gazze'de direnişi, dünyada adaleti haykıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretine eşlik ederek tarihi anlara şahitlik ettik. Rabbim sizi bu milletin başından eksik etmesin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bizzat karşılamak, kendisiyle sohbet etmek ve bu vizyoner organizasyonda yer almak benim için bir ömre bedel. Türkiye Yüzyılı, yalnızca bir siyasi hedef değil; milletimizin, gençliğimizin ve değerlerimizin birleştiği bir medeniyet yolculuğudur. Bu yolculukta yer almak, aynı zamanda milli iradenin sorumluluğunu taşımaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya halkına selamlarını ilettiğini belirten Koç, Türkiye'nin vizyon projelerine destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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