Çukurova Belediyesi Temizlik Melekleri Sokakları Temizliyor

Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Temizlik Melekleri Timi ile artık ilçenin sokakları daha da temiz.

Çukurova'nın sokaklarına artık kadın eli değiyor. Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kadınlardan oluşturulan Temizlik Melekleri Timi, her gün ilçenin sokaklarını tertemiz yapmak için yoğun çaba harcıyor.

Sabahın erken saatlerinden akşam hava kararana kadar tüm sokaklarda görev yapan 90 kişilik Temizlik Melekleri ekibi, sokakları adeta kendi evleriymişçesine temizliyor.

Kadınların temizlik konusunda daha titiz olduğunu belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Tamamı kadınlardan oluşan 90 kişilik bir ekip oluşturduk. Bunlara da Temizlik Melekleri adını verdik. Arkadaşlarımız Çukurova'nın sokaklarını temizlemekle görevli. Çünkü kadınlar sokakları evlerinin salonunu temizler gibi çalışıyorlar. Yeni yıl itibariyle çalışmalara başlayan ekibimizin çabalarından çok memnunuz" dedi.

Başkan Soner Çetin, Çukurovalılara da seslenerek, "Her vatandaşımız, hemşehrimiz arkadaşlarımıza yardımcı olmalı. Herkes sokağını temiz tutmalı. Sokağımıza sahip çıkalım, temiz tutalım. Bizim bu konuda göstereceğimiz çaba ilçemizin daha da temiz olmasını sağlayacaktır. Lütfen elimizdeki çöpleri yerlere atmayalım. Bunun için çöp kutularını kullanalım ve çöplerin alınma saatine yakın poşetleri çıkarmaya özen gösterelim" diye konuştu.