Çözümsüz kavşakta kazalar art arda yaşanıyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde sürekli kazaların oluştuğu Pehlivan kavşağına çözüm beklenirken, son bir ayda 2. kazanın meydana gelmesi vatandaşları çileden çıkardı.

Kaza, Buldan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kavşaktan kontrolsüz bir şekilde U dönüşü yapmaya çalışan bir otomobile, aynı yönde seyir halinde ilerleyen arkadaki araç çarptı. Çarpışma etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana oluşurken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir ay önce aynı noktada yine kaza oldu

Öte yandan, geçtiğimiz Temmuz ayında ise aynı kavşakta başka bir kaza meydana gelmişti. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatma D.'nin kullandığı elektrikli bisiklete, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Mehmet A.'nın kullandığı motosiklet süratle çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar devrilirken, sürücüler ve yolcu konumundaki kişi metrelerce savruldu. Kavşakta meydana gelen kaza sonucu 3 kişi yaralı kurtulmuştu.

Buldanlılar duruma tepkili

Buldan Pehlivan kavşağı olarak bilinen bölgede yaşanan can kayıplı ve maddi hasarlı kazalara bir yenisi daha eklendi. Üzücü kazaların durdurulmasını isteyen bölge halkı hem sokakların ışıklandırılması hem de trafik lambaların koyulmasını istedi. Yetkililere sesini duyurmaya çalışan vatandaşlar, can ve mal kayıpların daha fazla yaşanmaması için çözüm beklediklerini belirtti.

"Dün yine bir kaza oldu ve insan bu duruma üzülüyor"

Kentte kazaların en yoğun yaşandığı noktanın çözüm bulunmayan Pehlivan Kavağı olduğunu söyleyen mahalle esnafı Hasan Dağcıoğlu, "Pehlivan kavşağı kazaların en yoğun olduğu nokta. Buna bir çözüm getirilmesi gerekiyor. Her maddi ve manevi yönünde kaza oluyor. Sürücülerin en çok kullandığı kavşakta aydınlatma direkleri yok. Buranın bir an önce çözüme kavuşması için yetkilerden yardım bekliyoruz. İllaki birilerin ölmesi gerekmiyor. Burası Buldan ilçesinin tek kavşağıdır. Birçok kavşak kapandı, bir tek bu kavşak kalınca yük buraya bindi. Dün yine bir kaza oldu ve insan bu duruma üzülüyor" dedi.

"Konum olarak kavşağa yakın olduğumuz için ilk biz müdahalede bulunuyoruz"

Kavşağa en yakın iş yerin kendisinin olduğunu belirten bir diğer esnaf Himmet Yılmaz ise "Pehlivan kavşağında iş yerimiz olduğu için yaşanan kazaların yüzde 80'den fazlasına şahit oluyoruz. Burada oluşan maddi ve yaralanmalı kazaları görüyoruz. Konum olarak kavşağa yakın olduğumuz için ilk biz müdahalede bulunuyoruz. Yetkilerden bu kavşakla ilgili düzenleme ve önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kavşakta meydana gelen 2 farklı kaza anı kamerada

Geçtiğimiz ay 3 kişinin yaralandığı ve dün ikinci kazanın oluştuğu o anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin, kontrolsüz bir şekilde yola çıkan elektrikli bisiklet ile kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı. İkinci maddi hasarlı kazada ise araçların çarpışma anı kaydedildi. - DENİZLİ