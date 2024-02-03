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Çorum Kızılay Kadın Teşkilatı Türkiye Birincisi Oldu

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Çorum Kızılay Kadın Teşkilatı, yaptığı çalışmalarla Türkiye birincisi oldu. Çorum Kızılay İl Merkez Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında 33 bin 231 adet kıyafet, 28 adet sevgi bohçası, 169 gıda kolisi, 3 bin 317 adet konserve et, 787 kilo sebze dağıtımı yapılarak toplamda 6 bin 528 kişiye yardımda bulunuldu. Ayrıca 3 bin 321 kişiye 3 milyon 336 bin TL nakdi destek sağlandı.

Çorum Kızılay Kadın Teşkilatı, yaptığı çalışmalarla Türkiye birincisi oldu.

2023 yılı Aralık ayında yapılan değerlendirmelerde olan Çorum Kadın Teşkilatı gönüllülerine, Kızılay yönetim kurulu tarafından plaket takdim verildi. Çorum Kızılay İl Merkez Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Çorum Kadın Teşkilatı yapmış oldukları faaliyet sayısına göre Türkiye birincisi oldu. Her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Kızılay Çorum'da oldukça etkin faaliyetler yürütüyor. Kızılay ihtiyaç sahiplerine nakdi desteğin yanında gıda, kıyafet, konserve et, sebze, sevgi bohçası gibi ayni destekler sağlıyor. 2023 verilerine göre 33 bin 231 adet kıyafet, 28 adet sevgi bohçası, 169 gıda kolisi, 3 bin 317 adet konserve et, 787 kilo sebze dağıtımı yapan Çorum Kızılay İl Başkanlığı 2023 yılında bin 787 aile olmak üzere toplamda 6 bin 528 kişiye çeşitli yardımlarda bulundu. Ayrıca Kızılay Çorum İl Başkanlığı tarafından 2023 yılında 3 bin 321 kişiye 3 milyon 336 bin TL nakdi destek sağlandı.

Kızılay Kadın Teşkilatı başkanı Fatma Paşaoğlu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Çorum'da yaşayan ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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