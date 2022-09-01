Çorum haberi... Kargı ilçe Jandarma Komutanlığına, Yılmaz atandı

Çorum gelişmesine göre Kargı İlçe Jandarma Komutanlıağına Üsteğmen Yunus Emre Yılmaz atandı.

Kargı İlçe Jandarma Komutanlıağına Üsteğmen Yunus Emre Yılmaz atandı.

3 yıl önce ilk görev yeri olarak Kargı'da mesleki hayatına başlayan Kargı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yunus Emre Yılmaz 30 Ağustos 2022'da terfi ederek Üsteğmen rütbesini aldı.

Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine ilk kez yeni rütbesiyle katılarak Kargı Kaymakamı Taha Soydaş ile birlikte kutlamaları kabul etti.

1994 yılında Konya'nın Ilgın ilçesinde dünyaya gelen İlçe Jandarma Komutanı Yunus Emre Yılmaz, Ankara Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezinde (SUEM) başarılı bir şekilde subaylık kursunu tamamladı. Çorum'un Kargı ilçesinde 10 Eylül 2019 tarihinde Teğmen rütbesiyle göreve başladı. 3 yıldır ilçede görev yapan Yılmaz 30 Ağustos 2022 tarihinde terfi ederek Üsteğmen rütbesine yükseldi. - ÇORUM