Cizre'de şehitler için mevlit okutuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cizre'de şehitler için mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Cizre'de şehitler için mevlit okutuldu

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, şehitler için Hz. Nuh Camisinde mevlit programı düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, şehitler için Hz. Nuh Camisinde mevlit programı düzenlendi.

Cizre İlçe Müftülüğünde görevli hocalar tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu ardından ilahiler seslendirildi. Programa, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Okan Talay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit programının ardından Emniyet mensupları tarafından, programa katılan vatandaşlara lokum ve gül suyu ikramında bulundu. - ŞIRNAK

Cizre'de şehitler için mevlit okutuldu

Cizre'de şehitler için mevlit okutuldu

Cizre'de şehitler için mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Şırnak, Nisan, Cizre, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title