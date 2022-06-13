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Çine MYO'da Mezuniyet Töreni gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çine MYO'da Mezuniyet Töreni gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Çine Meslek Yüksekokulu Süleyman Pekgüzel Kampüsü'nde gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Çine Meslek Yüksekokulu Süleyman Pekgüzel Kampüsü'nde gerçekleşti.

Törene, Çine Kaymakamı Turhan Erdoğan, Çine Belediye Başkan v. Timuçin Karabulut, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, Çine sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları ve okul birincisi Nur Elüstü'nün konuşmaları gerçekleşti. Okulda dereceye giren öğrencilere plaketleri, mezun olan öğrencilere ise başarı belgeleri verildi.

Tören, 2021 -2022 Akademik Yılında Çine MYO'da düzenlenen 'Voleybol Turnuvası' ve 'Kampüsümüzde Bahar' konulu dijital fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Mezuniyet Töreni, öğrencilerinin keplerini atması ve yılsonu eğlenceli ile sona erdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi Münir Karaloğlu Aydın Yerel Haberler

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