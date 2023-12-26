Çine Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ağaç Budama Çalışmalarına Hız Verdi

Çine Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, görev ve sorumluluk alanındaki sokak, park ve yeşil alanlarda ağaç budama çalışmalarına hız verdi.

Her yıl düzenli olarak yürütülen ağaç budama işlerinde, kent genelindeki ağaçların sağlığını korumak, çevresel dengeyi sürdürmek ve ağaçların rüzgar, fırtına gibi doğal olaylara karşı dayanıklılığını artırmak amaçlanıyor. Ayrıca, çalışmalarla ağaç dallarının yola veya kaldırıma engel olması önlenerek trafik güvenliği de sağlanıyor.

BAŞKAN KIVRAK: DAHA YAŞANABİLİR ÇİNE İÇİN EL BİRLİĞİ İLE ÇALIŞACAĞIZ

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Çine Belediyesi olarak, ağaç budama çalışmalarını planlı bir şekilde yürüterek, kentimizin güvenliğini artırmayı ve daha estetik bir çevre oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu çalışmalarımız sırasında, ekiplerimiz, özellikle trafik güvenliği açısından önem arz eden bölgelerde bulunan ağaçları öncelikli olarak ele alıyor. Böylece, olası doğal olaylara karşı dirençli ağaçlar elde ederek, vatandaşlarımızın güvenliğini en üst düzeye çıkarıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız, çevrelerindeki can ve mal güvenliğini tehdit eden ağaçları belediyemize bildirebilir, olası bir olumsuz bir durumda ekiplerimiz anında müdahale edecektir. Doğayla uyum içinde bir yaşam sürmek, gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Şehrimizi daha yaşanabilir, daha güzel kılmak için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz."