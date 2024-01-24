Çine Belediye Başkanı Evciler Mahallesi'nde çalışmaları inceledi

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Evciler Mahallesi'ni ziyaret ederek, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) mahallede gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceledi.

Evciler Mahalle Muhtarı Hidayet Şahin ile de bir araya gelen Başkan Kıvrak, mahallede yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Evciler Mahallesi sakinlerinin talep ve önerilerini de dinleyen Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğrudan yerinde gözlemleyerek, vatandaşlarımızın görüşlerini dinlemeye devam ediyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemizin ilçemizde gerçekleştirdiği çalışmaları da takip ediyor, hizmetlerimizi uyum içinde sürdürüyoruz. İlçemize verdiği destek için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi.