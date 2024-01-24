Üye Girişi
Haberler

Çine Belediye Başkanı Evciler Mahallesi'nde çalışmaları inceledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Evciler Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kıvrak, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Evciler Mahallesi'ni ziyaret ederek, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) mahallede gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceledi.

Evciler Mahalle Muhtarı Hidayet Şahin ile de bir araya gelen Başkan Kıvrak, mahallede yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Evciler Mahallesi sakinlerinin talep ve önerilerini de dinleyen Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğrudan yerinde gözlemleyerek, vatandaşlarımızın görüşlerini dinlemeye devam ediyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemizin ilçemizde gerçekleştirdiği çalışmaları da takip ediyor, hizmetlerimizi uyum içinde sürdürüyoruz. İlçemize verdiği destek için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Hidayet Şahin Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Rusya uçak kazasında son durum ne? SON DAKİKA! Rusya uçak kazası kaç ölü var? Rusya'da uçak kazası! Rusya'da nereye uçak düştü, kaç ölü ve yaralı var? İYİ Parti Sincan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Sincan Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti Balıkesir adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti İstanbul adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan adayı kim? BUĞRA KAVUNCU KİMDİR? İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu kaç yaşında ve nereli? Umut Yıldız kimdir, nereli? Astrofizikçi Umut Yıldız hangi üniversite mezunu? Umut Yıldız nerede çalışıyor? Şangay nerede, hangi ülkede? Şangay hangi kıtada? Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda? AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler? AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi! BARAJLARDA DOLULUK ORANI 24 OCAK | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Barajlarda son durum nedir? AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title