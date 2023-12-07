Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesinde Değerler Eğitimi Programı Gerçekleştirildi

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi, Filistin'in yaralarını sarmak ve öğrencilere değerler eğitimi konusunda bilinç oluşturmak amacıyla bir program düzenledi. Programda İstiklal Marşı ve Kur'an tilavetiyle başlandı ve öğrenciler tarafından şiirler okundu ve koro çalışmaları yapıldı.

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesinde "Değerler Eğitimi" kapsamında hem Filistin'in yaralarını sarmak hem de öğrencilere bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla program gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı ve Kur'an tilavetiyle başlayan program, Meslek Dersleri Öğretmeni Faruk Beşkaya'nın programın önemi hakkında konuşması, öğrenciler tarafından okunan şiirler ve koro çalışmalarıyla devam etti.

Programa Kars Vali Yardımcısı Muhammed Enes Çıkrık, Çıldır İlçe Kaymakamı Muhammed Enes İpek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. - ARDAHAN