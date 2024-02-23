Çiftçi, satamadığı ıspanağı ücretsiz dağıtıyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 42 dönüm ıspanağını satamayan çiftçi vatandaşa ücretsiz dağıtmaya başladı. Bu yıl ilk defa ıspanak yiyeceğini ifade eden köylülerden Gümüş Ümit, "Bu sene hiç ıspanak yemedim. Atana, babana rahmet olsun. Hiçte yemedim, Allah razı olsun. Bu sene yiyeceğim Allah nasip ederse inşallah" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde tarlasına ektiği 42 dönüm ıspanağı satamayan çiftçi vatandaşlara tarlasını açıp ücretsiz dağıtmaya başladı.

"VATANDAŞLARA SEBİL ETTİK"

Çiftçi Buğrahan Çulla, şunları söyledi:

"Farklı sektör dışında tarım ve hayvancılıkla da uğraşıyorum. Ata, dededen kalma topraklarımızı işliyoruz. Bu sene birçok ürün ektiğimiz gibi, 150 dönüm kadar da bir ıspanak ekmiştik. 3- 4 parçadaydı, 3 parçasını sattık, bu parçamız 42 dönüm, satamadık. Sürüp toprak edecektik Toprak etmek yerine halkımız faydalansın işte, bir garibanın sofrasına girsin, bir vatandaşımızın nafakası çıksın o gün. Ona karar verdik. Toprak etmek yerine, toprağa geri çevirmek yerine, vatandaşımıza sebil ettiğimizi duyurduk sosyal medya hesaplarından, sağolsun arkadaşlar yardımcı oldular. Yerine yeni ürün ekeceğiz kısa zaman içerisinde yer fıstığı yada mısır. O yüzden sebil ettik tarlamızı."

"ARABAMIN BAGAJINI DOLDURDUM"

İsmet Göçer, "Ispanağı geldik topladık, dikenden burayı halka açandan Allah razı olsun. Ispanak, ıspanak topu piyasada 10 lira diye biliyorum. Salı pazarında gördüm iki gün önce. Arabamın bagajını doldurdum. Buradan Karatepe, Kızyusuflu köyüne götürüp sağa sola, kolu komşuya dağıtacağım. Onlardan da alırlar sevabını. Ne kadar dağılırsa o kadar sevap alır" dedi.

Salim Güler ise, "Vallahi alamıyoruz inan, köylüyüz ama alamıyoruz. Biz de duyduk paylaşım yapmışlar. Biz de şu an amca dayı olarak geldik. Allah razı olsun başka daha ne diyelim, bir köylü olarak. Şimdi köylünün elinde yetiştiricinin elinde çok ucuz yani böyle sökülüyor yani. Esnafın eline geçtiğinde yanına yaklaşamıyorsun tezgahlara" şekilde konuştu.

"BU YIL İLK DEFA YİYECEĞİM"

Bu yıl ilk defa ıspanak yiyeceğini ifade eden Gümüş Ümit, "Bu sene hiç ıspanak yemedim. Atana, babana rahmet olsun. Hiçte yemedim. Allah razı olsun, anasının babasının ruhuna. Bu sene yiyeceğim Allah nasip ederse inşallah" dedi.

Sevim Akgöllü, "Ispanak pazarda çok pahalı, burada bedava. Ben de toplamaya geldim. Sağ olsun Allah razı olsun ekene, biçene. Börek yapacağım ondan sonra yoğurtlamasını yapacağım, kavurmasını yapacağım" diye konuştu.