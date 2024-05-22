CHP ve ADD, Samsun'da Arapların halay çekmesine tepki gösterdi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ve ADD Samsun Şube başkanı Birol Yelekin, Samsun'da 19 Mayıs kutlamalarında Arapların halay çektikleri görüntülere tepki gösterdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kurduğu çadırların önünde Arapların kendi müzikleriyle halay çekmesine CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ve ADD Samsun Şube başkanı Birol Yelekin'den tepki geldi.

"19 Mayıs ruhunu anlayamamışlar, kavrayamamışlar"

Çan, şunları söyledi:

"Bu iktidar maalesef milli değerlerle bir sorunu olduğunu ortaya koyuyor. Bu hafta sonu büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere, Samsun'a gelişinin 105. Yılını bütün yurtta ve ulusça bir coşkuyla kutladık. Ancak bu coşkuyu gölgeleyen, bayramımızın anlamı ve değeri ile uzaktan yakından alakası olmayan bir etkinlik düzenlendi Samsun'da. Etkinliğin adı, misafir öğrenciler kültür buluşması. Farklı kültürlerden, farklı dillerden ezgiler, danslar 19 Mayıs ruhunu anlayamamış, kavrayamamış, içselleştirememiş idarecilerin uydurduğu bu tür ritüeller Cumhuriyete hiç yakışmıyor. Hele hele Samsun'a hiç yakışmadı. Ulusumuzun bayramı olan bu bayramın özünden koparılmasına asla göz yumamayız, buna yeltenenleri de affetmeyeceğiz, affetmeyeceğiz."

"Ülkemizin değerleri ve demografik yapımız ile oynanıyor"

ADD Samsun Şube Başkanı Birol Yelekin ise şu görüşleri dile getirdi:

"Milyonlarca sözde sığınmacı nedeniyle demografik yapımız perişan. Vatanımız fiili bir işgal altında değilse de bazı zihinlerin işgal edildiği acı bir gerçek, ülkemizin değerleri ve demografik yapımız ile oynanıyor. Emperyalizme karşı ancak ortak aidiyet duygusu ile ulusal tepkilerle direnebiliriz. Bu etkinlik 19 Mayıs ruhuna yakışır bir etkinlik olmamış adeta FETÖ terör örgütünün düzenlediği Türkçe olimpiyatlarına benzerliği ile dikkat çekicidir. 19 Mayıs ruhuna yakışmayan bu etkinliği düzenleyenleri kınıyor, etkinliği düzenleyenler hakkında gerekli soruşturmaların açılmasını talep ediyoruz."