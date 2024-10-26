CHP Rize İl Başkanı'ndan ÇAYKUR'a Tepki

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) özel sektöre kuru çay satışına tepki gösterdi. Deniz, "ÇAYKUR'un paketlenmemiş kuru çayını özel sektöre satmış olması ÇAYKUR'un yapmış olduğu en büyük ihanetlerden bir tanesidir. Bunu niye böyle bu şekilde söylüyoruz? Çünkü siz bunu yapmış olduğunuz zaman ÇAYKUR'un marka değerini düşüreceksin, pazar payını da düşürmüş olacaksınız. Bu kabul edilebilir bir olay değildir" dedi.

ÇAYKUR, Rize Ticaret ve Borsası'na 23 Ekim 2024 tarihinde yazı göndererek talepte bulunmaları halinde 5 bin ton kuru çay satışı yapılacağını duyurdu. Duyuruya tepki gösteren CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, şunları söyledi:

"ÇAYKUR'un özel sektöre kuru çay satması yapmış olduğu en büyük ihanettir"

"Bu konu daha önce de gündeme gelmişti geçtiğimiz yıllarda geçtiğimiz yıllarda da ÇAYKUR stoklarında bulunan kuru çayı özel sektöre satmıştı, aslında özel sektöre peşkeş çekmişti. O zaman da bu konuyla ilgili olarak açıklamalarımızı yapmış konunun yanlış olduğunu söylemiştik. Bu konuyla bir de aynı şekilde bir işlem yapılmayacağı beyan edilmişti fakat öğreniyoruz ki ÇAYKUR'un 23 Ekim tarihinde Rize Ticaret Borsası'na bir yazı göndererek stoklarında bulunan 5 bin ton kuru çayın satışıyla ilgili olarak üyelerine borsanın kendi üyelerine bilgi vermesini ve bu konuda talepli olan insanların da ÇAYKUR'a iletişime geçmeleri noktasında bir yazı gönderdiğini öğrenmiş oluyoruz. Bunu daha önce de açıklamıştık bir kez daha söylüyoruz; ÇAYKUR'un paketlenmemiş kuru çayını özel sektöre satmış olması ÇAYKUR'un yapmış olduğu en büyük ihanetlerden bir tanesidir. Bunu niye böyle bu şekilde söylüyoruz çünkü siz bunu yapmış olduğunuz zaman ÇAYKUR'un marka değerini düşüreceksin pazar payını da düşürmüş olacaksınız bu kabul edilebilir bir olay değildir.

"ÇAYKUR marka değerini düşürüyor kendi ayağına kurşun sıkıyor"

ÇAYKUR'u zaten en önemli kılan şeylerden bir tanesi marka markasıdır ve markasının pazardaki payıdır. Siz kendi çayınızı kuru çayınızı başka firmalara satacaksınız bunlar alacaklar kendi paketleriyle bunlar satacaklar yani, ÇAYKUR'un kendi kalitesi bir başkasının markası adı altında piyasaya sunulmuş olacak. Bu ticari olarak da kabul edilebilecek bir konu değildir. Bu aynı zamanda ÇAYKUR'un da kendi ayağına sıkmış olduğu kurşundur. ÇAYKUR'un maliyetleri biliyorsunuz özel sektörün maliyetlerinden yüksek. Özel sektör kendisi ürettiği zaman daha düşük maliyetlerle bu çayı üretebiliyor. Peki ÇAYKUR hangi fiyatta satış yapacak da özel sektör bunu alacak demek ki ÇAYKUR da burada bir fiyatlama ile ilgili olarak da daha önceki yıllarda olduğu gibi de bir oynama olduğunu, maliyetin altında bir satış yapacağını ve bunun üzerinden de özel sektöre bir kar sağlanacağını görüyoruz. Biliyorsunuz çay kanunu çıkmadığı için yaş çayda taban fiyat uygulaması yok. Zaten özel sektör düşük fiyattan çayını alıyordu şimdi aynı şekilde de ÇAYKUR kendisi üretecek, özel sektöre verecek. Özel sektör de bunu paketleyecek, üzerine kar koyarak vatandaşlara satacak. Bu tabi siyasi iktidarın bir tercihi siyasi iktidar ÇAYKUR'u böyle bir şeyi yapmak zorunda bırakmıştır. Siyasi iktidarın çay üreticisini bir yandan hem yoksullaştırıyor, çay üreticisinin satmış olduğu çaydan özel sektöre de yeni bir kar alanı yaratmış oluyor"