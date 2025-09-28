CHP'li Karakoz: Pamuk Üreticileri Zor Durumda

Haber: Özgür Dedeoluk

(AYDIN) - CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz pamuk üretiminin her geçen yıl gerilediğine ve pamuk üreticisinin zor durumda olduğuna dikkati çekerek, "Pamuk üretimine devam edilebilmesi için bu yıl pamuk fiyatı en az 50 lira olarak açıklanmalı ve destekler artırılmalıdır" dedi.

Karakoz, Aydın Koçarlı'da CHP İlçe Başkanı Hasan Akın ile birlikte pamuk tarlasında üreticileri ziyaret etti. Karakoz, yaklaşan pamuk hasadı öncesinde üreticilerin sorunlarını ve taleplerini yerinde dinledi.

Evrim Karkaoz pamuk üreticilerinin kuraklık ve artan maliyetler nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Mevsim şartları ortada, ciddi bir kuraklık var. Bu sene özellikle pamuk üreticilerimiz kuraklıktan dolayı mağdur oldu. Diğer yandan gübrede, ilaçta, sulama maliyetlerinde geçen seneye göre neredeyse yüzde 100'ün üzerinde artışlar var. Ama pamuk fiyatları dört yıldır aynı. Çiftçimiz emeğinin karşılığını alamıyor, çiftçimiz kazanamıyor" dedi.

"Üretici zor şartlar nedeniyle pamuk ekimini bırakma noktasına geldi"

Dünyanın en kaliteli pamuğunun üretildiği Aydın'da pamuk eken çiftçi sayısının gitgide azaldığına dikkat çeken Karakoz, "Pamuk üreticilerimiz zor şartlar nedeniyle pamuk ekimini bırakma noktasına geldiler. Pamuk yetiştirmek çok emek isteyen bir iş. Pamuk para etmediğinden çiftçilerimiz bir sene evini satıyor, bir sene tarlasını satıyor. Böyle devam ederse ekipmanlarını da satacak. Bir çiftçi pamuk ekmeyi bırakırsa sonrasında pamuk ekmek istese çok zorlanacak, üretime geri dönemeyecek" diye konuştu.

"AKP İktidarı yıllardır üreticinin hakkı olan destekleri vermiyor"

Karakoz, pamuğa verilen desteklerin diğer tarım ürünlerine verilen destekler gibi çok yetersiz olduğunu ifade ederek, "Yasalarımızda deniyor ki 'gayrisafi milli hasılanın en az yüzde 1'i çiftçiye ve hayvancıya destek olarak verilmelidir'. Maalesef çok uzun yıllardır çiftçiye ve hayvancıya verilen destekler bu yüzde 1'i bırakın binde 1'lere düşmüş durumda. AKP iktidarı çiftçiyi ve hayvancıyı görmezden geliyor. Üreticiye 'Ekimi dikimi bırakın. Çiftçiliği, hayvancılığı bırakın' demedikleri kaldı" ifadelerini kullandı.

Karakoz, şöyle konuştu:

"Buradan Tarım Bakanı'na seslenmek istiyorum ama Tarım Bakanı maalesef tarımdan anlamıyor. Tarım Bakanı Türkiye'den üretimden yana değil, dışarıdan ithalattan yana. Ne üretirsek üretelim fiyat olarak en pik zamanına geldiğinde bir bakıyoruz sıfır gümrük vergileri ile ithalat yapılıyor. İşte geçenlerde ayçiçeğinde aynı sıkıntıyı yaşadık. Buradan iktidara sesleniyoruz, dünyanın en kaliteli pamuğu Aydın'da yetişiyor ve bu pamuk üretimi yıl be yıl aşağıya doğru gidiyor. Pamukçularımızı desteklemek zorundayız. Bu sene pamuk fiyatını en az 50 lira olarak belirleyin. Pamukçumuz kazanmaya devam etsin, ülkemiz kazanmaya devam etsin."