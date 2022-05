CHP'li Erol: "Seçim Tarihi Açıklanmadan, Elazığ'ın Her Sokağında İddialarımızı Ortaya Koyacağız"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da; "Biz seçimi beklemeden, seçim tarihi gelmeden, seçim tarihi açıklanmadan Elazığ'ın her sokağında, her mahallesinde, her ilçesinde iddialarımızı ortaya koyacağız. İnsanlarımızı bilgilendireceğiz, aydınlatacağız ve Elazığ'da CHP'nin birinci parti olarak çıkmasını sağlamaya gayret edeceğiz" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'daki bir etkinlikte konuştu. Erol, şunları söyledi:

"İlk hedefimiz vazgeçilmez, tartışılmaz tek liderimiz olan Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine her ne pahasına olursa olsun sahip çıkmaktır.

İkinci önemli ve anlamlı günümüz, bugün Türkiye'de seçim olur mu olmaz mı? Türkiye'de erken seçim beklentisi gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi; konuşmalarını, yorumlamalarını bir tarafa bırakarak diyoruz ki Elazığ il örgütü seçime hazır. Biz seçimi beklemeden, seçim tarihi gelmeden, seçim tarihi açıklanmadan Elazığ'ın her sokağında, her mahallesinde, her ilçesinde iddialarımızı ortaya koyacağız. İnsanlarımızı bilgilendireceğiz, aydınlatacağız ve Elazığ'da CHP'nin birinci parti olarak çıkmasını sağlamaya gayret edeceğiz.

"YENİ BAŞARACAĞIMIZ HİKAYELERE İHTİYACIMIZ VAR"

Benim adaylığım Elazığ açıklandığı zaman 'kazanamaz' diyenleri, 'mümkün değil' diyenleri, Elazığ'da böyle bir şey olmaz diyenleri mahcup ettik. Geldik, sizinle sırt sırta verdik, omuz omuza verdik ve başardık. Şimdi yeni başaracağımız hikayelere ihtiyacımız var. Bir siyasetçinin rakibi bir başkası değildir. Başarılı bir siyasetçinin rakibi, kendisidir. Kendisini aşabilirse, başarılarına yeni başarılar katabilirse başarılıdır. Ama yalnızca kendi seçimiyle ilgili koltuğunu koruyorsa, yalnızca kendi seçimini düşünüyorsa, orada bir başarı hikayesi yoktur. TBMM'de Elazığ'ı birden fazla milletvekili ile temsil etmek, başarıdır.

Ben size güveniyorum, size inanıyorum. Bunu hep birlikte başaracağız. Elazığ sokaklarında o heyecanı görüyorum. Tabi ki yerel bazda bizim milletvekilliğimiz önemli. Ama genel anlamda partimizin Genel Başkanı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız.

"ÜLKEYİ ADALETLE YÖNETECEĞİZ"

Ülkeyi adaletle yöneteceğiz. Hukukun üstünlüğüyle yöneteceğiz. 84 milyon yurttaşımızın eşit yurttaşlık hakkına saygı duyarak ve anayasal güvence altına alarak yöneteceğiz. Bizim için insanların kimliği hiç önemli değil. Alevi'si, Sünni'si, Kürdü, Türkü, Laz'ı, Çerkez'i ne olursa olsun, her yurttaşımız Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşıdır ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olma hakkını anayasal güvence olarak görürüz biz. Saygı duyacağız. Biz insanların soyu ile sopu ile etnik kimliği ile uğraşmayacağız.

Neyle uğraşacağız? Evde işsiz bekleyen gençlerimize nasıl iş veririz diye uğraşacağız. Akşam eve geldiği zaman geçim sıkıntısı yaşayan annenin, babanın o kaygısını kaldıracağız. Bu ülkede herkes özgürce yaşayacak, devletine güvenecek, ülkesine vatanına güvenecek ve her şeyden önce hukukun üstünlüğüne inanacak, güvenecek. Bunları gerçekleştireceğiz.

Önümüzde uzun bir yol var. Belki de Cumhuriyet tarihimizde, bir yıldan fazla süreden önce bir seçim kampanyasının başlaması mümkün değildir. Genelde seçim kampanyaları 60 günlük süre içerisinde yapılır. Ama bizim yaklaşık normal tarihinde seçim yapılırsa 13 aylık bir seçim sürecimiz var. Köy köy, ev ev gezeceğiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni burada birinci parti çıkaracağız.

"GENEL BAŞKANIMIZI CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIZ"

Amaç Millet İttifakı'nın, CHP'nin iktidarı, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı; Elazığ'da bir değil birden fazla milletvekili seçilmesi ve bir dahaki yerel seçimlerde Elazığ Belediye Başkanlığı'nı almak. Elazığ Belediye Başkanlığı'nı da alacağız. Niye? Bu kentte hizmette farklılığı getireceğiz. İdeolojik söylemlerle, ideolojik ayrımcılıklarla oy kullanmaya değil, insanları hizmette gördüğü farklılık üzerinden oy kullanmalarını sağlayacağız. ve bu kentte farklılık yaratacağız. Elazığ İl Örgütü, yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım biz Türkiye'ye örnek bir il olacağız. İnanın seçim gecesi Türkiye'nin merak ettiği seçim sonucu Elazığ olacak."

"İKTİDARA YÜRÜYEN BİR PARTİNİN İL ÖRGÜTÜYLE ÇALIŞIYORUM"

Toplantıda konuşan CHP Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran ise şunları söyledi:

"CHP'nin kurucusu büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde hissettiği duygularla, Kuvayı Milliye ruhuyla yola çıktık. Aynı hissiyatla yolumuza devam edeceğiz. Seçime 13 ay var. Bize çok uzun bir süre görünmesin. Bu süre içerisinde gideceğimiz koskoca bir Elazığ var. Elazığ'ı caddesiyle, sokağıyla değil, köyüyle, beldesiyle mahallesiyle gezeceğiz. Bu tarihten sonra artık seçim havasına girmiş olmamız lazım. Ben örgütüme bu anlamda çok güveniyorum. Artık iktidar olmaya yürüyen bir partinin il örgütüyle çalıştığımı her fırsatta gördüm."