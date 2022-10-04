Çerkezköylü Çocuklar Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni Ziyaret Etti

Çerkezköy Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde çocuklara hayvan sevgisi aşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerini Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ağırladı. Etkinlikte, çocuklar barınağı gezerek hayvanları sevdi.

Çerkezköy Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklara hayvan sevgisi aşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerini Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ağırladı. Etkinlikte, çocuklar barınağı gezerek hayvanları sevdi.

Çerkezköylü çocuklar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte Çerkezköy Belediyesi veterinerleri eşliğinde hem hayvan barınağı gezdi hem de hayvanlarla keyifli vakit geçirdi. Çerkezköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, kent genelindeki okullardan çok sayıda öğrenci katıldı.

"ÇOCUKLARIMIZA HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Bütün canlıların bu dünyada yaşama hakkı olduğunu ifade eden Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak çok önemli. Sokak hayvanlarını sahiplendirmek ve hayvan sevgisini güçlendirmek kapsamında bu gibi etkinlikleri çok önemsiyoruz. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için doğayı, hayvanları ve tüm ekolojik dengeyi korumalıyız. Hayvanları sadece 4 Ekim'de hatırlamak yetmez. Bu duyarlılığı hayatımızın her anına yaymalıyız" dedi.

"BURASI ÇOK GÜZEL BİR YER"

Çerkezköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kentimizin 19 farklı noktasında oluşturduğumuz besleme noktalarına periyodik olarak mama takviyesi yapıldığını sözlerine ekleyen Akay, etkinliğe katılan tüm çocuklara hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. Çerkezköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanlarla vakit geçiren çocuklar, "Burası çok güzel bir yer. Çok eğlendik. Hayvanlar da çok güzel" diyerek etkinliğe katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.